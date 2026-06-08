我是廣告 請繼續往下閱讀

黃仁勳寄Email不會寫超過6行字！員工認了真實原因

他寄出的email絕對直接切入主題，並且絕對不會超過5、6行字。

他認為一封信如果需要用到超過6行字來說明，那代表已經需要當面溝通，這時候就不應該再寄email通知

▲黃仁勳前員工透露，黃仁勳每天跟員工聯繫的電子郵件（email）內容都非常簡潔，絕對不會超過6行字，他也希望員工都能遵守該規定。（圖／記者趙文彬攝影）

黃仁勳帶領公司自有一套！嚴厲果斷「員工不離不棄離職率2.5%」

反而經常會在基層員工的辦公桌前駐足，詢問工作情況，也許這樣會帶給員工壓力，但卻也意外的讓他更加了解基層的想法並且互相交流。

▲黃仁勳帶領公司的風格雖然嚴厲果斷，但因為簡潔、高效的溝通方式，依舊讓員工不離不棄的跟隨他繼續打拼。（圖／記者吳翊緁攝影）

根據輝達的永續性報告顯示，2025會計年度的整體員工離職率僅為2.5%，遠低於業界平均水平

近日因台韓行程掀起炫風的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，不管走到哪裡都是被民眾圍繞要求拍照簽名，不少人也好奇黃仁勳平常到底怎麼領銜團隊？根據外媒《商業內幕》、《紐約客》報導，黃仁勳每天跟員工聯繫的電子郵件（email）內容都非常簡潔，絕對不會超過6行字，且黃仁勳也希望員工在撰寫email時也能遵守這個規則，這是因為當一封信件需要超過6行字說明，那已經需要當面溝通了！根據《商業內幕》採訪曾經在輝達工作的3名員工，其中一個高層就提到，黃仁勳的寫作風格非常極簡，前員工透露：「如果向他發送超長的電子郵件，會遇到麻煩。」前員工透露，這是因為黃仁勳對於「時間管理」非常重視，，因此除了自己的email簡潔有力，他也希望同仁都能夠遵守相關規定。也因為這樣，輝達內部甚至還有專業用語，像是「TL」表示這封信「太長（Too Long）」；「DR」則是這封信讓人「讀不懂（didn't read）」。除了email這種細節之外，黃仁勳帶領公司也是自有一套，像是要求員工每周提交清單，列出5件本周「最重要的事」讓他可以迅速掌握各地工作情況，也能讓他在必要時建議不同部門或地區的員工協作，這可以讓大多數的人力都聚集在本周最關鍵的任務上。「瞞天過海都不能瞞黃仁勳」！一位產業分析師漢斯 · 摩西曼（Hans Mosesmann）這樣點評黃仁勳，其原因在於黃仁勳不像普通的大老闆都不會出現，黃仁勳的領導風格雖然嚴厲果斷，但因為簡潔、高效的溝通方式，以及對工作優先順序的重視，讓他所帶領的團隊員工還是心服口服跟隨他。，數據顯示，每五名員工中約有一人已在輝達服務至少十年，另有兩人服務滿五年以上，這樣的離職率甚至比好市多還要更低，真的非常厲害！