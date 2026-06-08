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車速超過20公里收罰單1800元！一票駕駛傻眼：皮克敏專屬種花路線

卻因時速超過20公里被開罰，經測駕駛當下時速為45公里，已違反《道路交通管理處罰條例》第40條規定，將處新台幣1800元罰鍰。

▲近日一名駕駛因行駛車速超過20公里而被開罰，正好與皮克敏種花不可移動太怪規定相合，讓網友幽默表示「有皮克敏專屬種花路線」。（圖／取自unsplash）

開車時速超過20為什麼被罰？在地人公布真相

但也有人眼尖發現原因「看照片是在東山路幼兒園前面吧，有路牌和減速線提示，因為有小朋友，所以這邊速限20，乖乖去繳錢吧」。

▲早在2025年就有天母在地民眾發現，東山路新設置「行人優先區」路段。（圖／靠北天母幫臉書）

行人優先區是什麼？速限20公里、不可按喇叭

▲台北市政府交通局解釋，行人優先區是在特定路段，提供行人最優先路權，範圍內速限20公里、全時段禁止按鳴喇叭，行人可於道路全寬通行。（圖／臺北交通大家談臉書）

全台掀起皮克敏手遊《Pikmin Bloom》種花熱潮，讓原本不愛運動的民眾為了遊戲暴走上萬步，但近日皮克敏玩家間因一張罰單引起高度討論。據悉，對此，就有在地人解答真相，指出駕駛是因違反「行人優先區」速限20公里規定才被開罰。有網友日前在「皮克敏（Pikmin Bloom）台灣討論區」貼出一張罰單，根據上頭資訊，駕駛人行駛在天母東山路往北的路段，值得一提的是，在皮克敏手遊《Pikmin Bloom》規定中，會因移動速度過快而強制停止種花動作，移動時速上限約為15～20公里，正好與該段道路時速限20公里規定不謀而合，讓原PO幽默表示「是真的耶！有皮克敏專屬種花路線」。貼文曝光後，隨即引發大批皮克敏玩家熱烈討論，「第一次看過限20」、「時速20，YouBike電動腳踏車都可以超速了」、「沒事沒事，那邊以前確實是天母花農種花路線之一」、「這朵花不便宜」；事實上，早在2025年就有天母在地民眾發現，東山路新設置「行人優先區」，規定德行東路東山路口至東山路130巷路段限速20公里，不定時還有測速照相，提醒大家經過時務必放慢速度。根據台北市政府交通局解釋，若汽車駕駛人在行人優先區違規超速，，並當場禁止其駕駛，如按喇叭驅趕路人將罰300至600元。