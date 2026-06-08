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各地方醫懲會標準不一 石崇良：盼討論一致標準

近日醫師性騷案件頻傳，外界質疑各縣市對醫師懲戒委員會因認定差異，而有處分不同。對此，衛福部長石崇良認為，過去確實發生過，各地方認定或標準不一，產生不一樣的懲戒結果。他說，會請醫事司邀集醫師公會全聯會討論，盼在年底前訂出相關一致性標準，以性侵而言，未來就是一律廢照、廢止醫師證書。對於各縣市醫師懲戒委員會對於醫師性騷案件判定，出現處分不一的結果，石崇良今（8）日受訪時說，醫懲會有所謂的初審跟覆審制度，一般會以專業自主精神，因此由地方醫師公會組成，針對醫師法尚涉及醫師的倫理或行為給予懲戒。石崇良表示，中央負責是覆審部分，一旦初審通過，被懲戒者有不服之處，可在救濟程序上送至中央進行覆審。一般而言，若被懲戒者沒有意見，中央則沒有介入的餘地。石崇良提到，但也確實發生過因各地認定或標準不一，有時候會出現同一種樣態或行為，在不同地方卻出現不一樣的懲戒結果。他說，這部分要回到制度討論，醫事司會邀集醫師公會全聯會進行討論，盼在年底前訂出一致性標準。石崇良說明，因為樣態較多，相對不容易，會先針對較常討論的性別事件，包括性侵就是一律廢照、廢止醫師證書，至於其他的樣態程度不一，則看是否能藉由醫師公會全聯會等一同討論出共識。