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為保障消費者權益與行車安全，台中市政府交通局今年3月至5月間，攜手中央與地方相關單位展開4場次聯合稽查行動。查核10家經銷業者，其中3家因販售「未貼有合格標章」之車輛，已遭稽查小組當場要求立即改善。交通局強調，將持續透過跨機關合作強化市場管理，杜絕劣質違規車輛流入市場。交通局長葉昭甫表示，依據「道路交通管理處罰條例」規定，微型電動二輪車必須通過檢測及型式審驗合格，並完成登記、領用且懸掛牌照後方可上路。中央已明定自113年11月30日起，未完成掛牌的微型電動二輪車依法不得行駛道路，違者將由警察機關直接開罰。他呼籲，民眾購車時務必認明合格標章並完成登記程序，切勿心存僥倖以免觸法受罰。葉昭甫進一步說，此次聯合稽查由交通局主導，邀集經濟部標準檢驗局、台中區監理所、財團法人車輛安全審驗中心、市府消保官及警察局等單位共同執行。透過跨機關力量深入市場端查核，不僅督促業者提升守法意識，也同步向市民宣導如何辨識合法車輛。交通局指出，交通部公路局已整合全國經銷商資訊，並訂定審驗管理辦法，針對車輛檢測、型式審驗及後續監督建立完整制度。市府除與中央密切橫向聯繫、掌握轄內銷售情形外，為進一步升級稽查效能，將建請公路局邀集各縣市政府，共同研擬一致性且具體化的稽查策略，從供給端源頭把關車輛品質，杜絕違規改裝情事。交通局提醒，市民選購微型電動二輪車或電動輔助自行車時，應優先選擇具合格標章的車輛，並依規領照上路。市府將持續擴大多元宣導與稽查措施，戮力打造安全、友善的交通環境，守護市民行的安全。