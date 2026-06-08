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交通部完成履勘 預計提供1個月免費搭乘

▲三鶯線昨（7日）完成履勘。（圖／新北捷運提供）

三鶯線資訊

▲三鶯線最早從2020年開始規劃，全長約14.29公里，沿途設置12個站點，保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接。（圖／新北捷運局提供）

▲ 三鶯線路線圖。（圖／記者張家瑋攝）

備受期待的新捷運路線「三鶯線」昨（7日）完成履勘！經過交通部履勘委員會確認，營運前須改善事項共計4項，新北捷運工程局、新北捷運公司將儘速完成調整，確認完成後，會立即向交通部申請營運許可，力拚，新北市長侯友宜日前也表態，計劃提供1個月試營運免費搭乘。新北捷運工程局長李政安表示，捷運三鶯線在4月26日新北市府完成初勘後，5月14日報請交通部辦理履勘，5月28日舉行履勘前置會議，並於6月7日進行履勘，由交通部路政及道安司長吳東凌擔任召集人，邀集國內9位專家、學者，針對三鶯線進行全面性檢查，分為土建、機電及營運3組，包含文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。三鶯線履勘作業後，委員會提出「營運前須改善事項」4項、「一般注意改善事項」6項、「後續建議改善事項」5項建議，捷運局及捷運公司將儘速執行，確認改善事項完成後，將儘速報請交通部核發營運許可，取得後就能通車，將力拚在年中通車。新北市長侯友宜日前也表示，計劃提供民眾1個月試營運免費搭乘三鶯線。：2026年年中：三鶯線最早從2020年開始規劃，全長約14.29公里，從捷運頂埔站，行經土城中央路四段、跨越國道3號後進入三峽介壽路三段，沿途經過橫溪環河道路、台北大學特定區聯外道路（龍埔路）、三樹路、國慶路、復興路、鶯桃路等，最後在鳳鳴國中轉福德一路設置端點站及尾軌，沿途設置12個站點，保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接，未來將可串聯桃園國際機場、高鐵及鐵路。三鶯線以「LB」作為車站代碼，分別有以下12個站LB01頂埔站：車站位於捷運頂埔站旁，未來可轉乘捷運板南線。LB02媽祖田站：車站位於土城中央路四段。LB03長壽山站：車站位於三峽介壽路三段。LB04橫溪站：車站位於三峽橫溪地區環河路，三榮駕訓班附近。LB05龍埔站：車站位於三峽龍埔路。LB06三峽站：車站位於三峽國慶路，近三樹路口。LB07台北大學站：車站位於三峽復興路。LB08鶯歌車站：車站位於鶯歌三鶯新生地，鶯歌堤外道路北側。LB09陶瓷老街站：車站位於鶯歌溪側三號公園。LB10國華站：車站位於鶯歌國華路近光明街口西側。LB11永吉公園站：車站位於鶯歌鶯桃路、德昌二街口。LB12鶯桃福德站：車站位於鶯歌區鶯桃路、福德一路口。：完工通車後，三鶯地區到台北市通勤時間，約可節省20分鐘，提升土城、三峽、鶯歌等地區的都市發展，也能為三峽老街、鶯歌老街等帶來觀光動能，擴大新北、桃園的都市生活圈範圍。