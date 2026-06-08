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▲中央氣象署今（8）日發布「大雨特報」，全台16縣市入列，警戒一路延續到明（9）日晚上。（圖／中央氣象署）

▲滯留鋒面即將抵達台灣，配合西南氣流影響，氣象署示警，周二、周三全台都有豪雨或大雨。（圖／中央氣象署）

滯留鋒面接近、西南風增強、午後對流雲系發展等多重影響，中央氣象署今（8）日發布「大雨特報」、「大雷雨警戒」，請民眾注意短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。08日上午至09日晚上基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、馬祖地區氣象署預報員李孟軒說明，滯留鋒面今天上午在台灣北方海面至華南一帶，午後會持續接近，鋒面西南側的水氣已經隨著偏強的西南風進入台灣，中南部早上就有陣雨、雷雨發生，下午開始搭配對流發展，嘉義以南要注意短延時強降雨，北部、東北部山區也有明顯雷陣雨。明後兩天，滯留鋒面就在台灣上空，搭配「西南氣流」帶來的豐沛水氣，全台都會下雨，且累積雨量普遍達豪雨，「中南部山區」雨勢最大，要注意豪雨等級以上降雨，整體雨勢可能不輸颱風影響；周四（6月11日）滯留鋒面往南移動，北台灣降雨趨緩，但中南部仍有局部大雨。