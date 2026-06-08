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▲中信兄弟今日確定制服組異動，由隊史傳奇巨星彭政閔接任領隊一職。（圖／NOWNEWS製圖中心）

彭政閔2019年退休後一直就是中信兄弟極力栽培的對象，他總是能夠在球隊需要的時候被放在需要他的位置。（圖／記者林子翔攝）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

今年球季挑戰連續3年打進台灣大賽的中信兄弟，開季狀態不佳，目前暫居上半季墊底位置，近期又有管理階層異動，讓隊史傳奇球星彭政閔接任領隊、周思齊擔任農場總管。此一舉動雖讓人聯想是否跟戰績不佳有關，但整體教練團並無調整，異動是要讓棒球事務與球團其他工作分項專門化，未來彭政閔將負責球團戰力相關規劃、周思齊負責農場球員培訓與養成；行銷、預算等其他事物，則繼續由營運長劉志威負責處理，每個管理階層都有其專門負責工作。中信兄弟在上周二正式公佈管理階層異動，由球隊隊魂、原任二軍總教練兼任農場總管的彭政閔升任領隊；農場總管一職則由前年退休後擔任亞洲棒球總會特助的周思齊擔任。原兼任領隊的劉志威，專任中信育樂營運長，而二軍總教練則由林明憲擔任。此管理階層異動醞釀了一段時間，在確認好細節與職務規劃後，終於在6月初公佈，主要目的是為了讓事務分工更加明確，希望藉此讓中信兄弟的戰力銜接能夠順暢無礙。此次中信兄弟的職務調整算是保密到家，原本一開始目標是強化養成部門，希望設立專職的人員負責，但後續方向再做調整，整體規劃異動直到5月中下旬，各個要接任新職的代表都開始進行準備才開始有風聲傳出，但實際版本如何始終無法真正確定，到了最後一刻才真正曝光。中信慈善基金會董事長辜仲諒，在公佈職務異動的前一個禮拜五臨時到場幫球隊打氣，但當時也沒完全透露出球隊高層將有異動，只跟全隊職員表示戰績不佳是自己的責任外，再來就是表示大家的心聲他有聽見，未來會有一些調整，所以並無外傳的在當天有跟隊職員說管理階層將有異動。甚至在職務調整的前一天，中職安排領隊會議討論聯盟相關事務，中信兄弟仍由劉志威做為領隊代表參與，會中除了決議228洋將條款廢除，設立1月15日的優先議約期限外，亦有球隊再提及其他的洋將相關規定供其他球團參考，等待下一次領隊會議時再討論。但這些會議劉志威都親自參與，才因此未讓守在聯盟的媒體得知中信兄弟將有異動，直到隔天周二中信兄弟在大巨蛋有主場賽事，中信兄弟才準備展開官宣。雖然此次中信兄弟異動共有3人做了職務調整，不過彭政閔曾擔任過球團副領隊與農場總管、林明憲擔任過二軍總教練、劉志威也還是在育樂營運長位置，只有周思齊需要熟悉新職。再加上過往中信兄弟決策就是討論制，包括洋將名單、選秀策略、球團保護名單等大小事務，都是集體討論後共同決定方向，因此彭政閔、林明憲應該不會有太多不適應的地方；周思齊也有可請教的對象，可以幫助他馬上上手，近期也可看到周思齊前往訓練基地觀察年輕球員。彭政閔2019年退休後一直就是中信兄弟極力栽培的對象，不論是他球員時期的身份地位，以及對於後輩球員的影響力，要朝向管理階層發展，還是接掌球隊兵符，他總是能夠在球隊需要的時候被放在需要他的位置。本季中信兄弟遇到開季狀況不佳的情形，主力球員表現不佳或遇到受傷情況，迫使啟用更多的年輕球員，而彭政閔過往擔任過農場主管、一軍總教練與副領隊等職務，在可預期接下來輪替變多的情況下，如何再補強球隊戰力變成彭政閔的首要任務。上任領隊之後的主場賽事，都可看到彭政閔的身影。不論是練習前與教練團討論觀察到的情形，還是在練習時關心球員調整狀態，甚至是全程觀看比賽過程，彭政閔表示自己現在要做的工作，就是了解一軍有什麼需要協助的部份與資源，經由他了解後再跟公司回報與爭取。近期中信兄弟啟用張仁瑋、張士綸、林瑞鈞等年輕球員表現不錯，這些年輕球員也都是過往彭政閔在二軍重點栽培對象，他說：「現在剛好是一個機會，就看他們能否把握。」隨著年輕球員開始在一軍有出賽機會，也等同於二軍開始出現戰力銜接的空窗期，「恰領隊」接下來的2個工作，將會是這個月下旬的新人選秀會與季中洋將補強。過往彭政閔就會參與討論球團的選秀會方向，但上任領隊後，他的職責也包括一、二軍的團隊戰力編制跟球隊體系運行，彭政閔說：「之前其實就有在跟進這次選秀會可能的新秀討論，接下來的話會持續關注，也會再跟思齊一起討論；洋將的話，目前一軍的表現算穩定，就是菲力士要再觀察一下。」最近中信兄弟也跟公司體系內的「三軍」台壽霸龍做人才輪替，讓幾名球員從台壽霸龍「升等」到中信兄弟，包括黃冠倫、簡子寬以自主培訓身份加盟，盧彥祖以自行培訓身份簽約外，另外還有飯村将太用測試洋將合約身份加入。這些都是中信兄弟未來可能會透過的方式來加強球隊實力，也需要彭政閔、周思齊與公司體系去聯繫溝通，至於球隊的其他異動調整，中信兄弟目前則不考慮在季中討論，戰績能否谷底反彈，就看本季新任的一軍打擊教練們如何跟球員融合。