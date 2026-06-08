美國一位24歲的Meta軟體工程師，想要在30歲以前「財務自由」，所以他不買車、不買房，努力存錢、投資，就是為了達到自己的目標。擁有CSIA證券分析師證照的阿宅地產顧問蕭大立表示，這位工程師就是在實踐「FIRE運動」，他也建議想要累積退休資產的台灣民眾，可以自提勞工退休金，並且把資金拿去投資。
極簡生活提高儲蓄率 利用資金投資
美國一位24歲的Meta軟體工程師雷蒙（Raymond Zeng），平均年薪超過30萬美元（約新台幣949萬元），他為了達成30歲時財務自由、累積160萬美元（約新台幣5060萬元）資產的目標，平時只留4000美元（約新台幣12萬6494元）的生活費，生活費還要支付房租、水電等，剩下的薪資他全部拿去存進退休金帳戶、投資、保險等。
阿宅地產顧問蕭大立指出，這位24歲的Meta工程師，是在實踐風靡全球的「FIRE運動」（Financial Independence, Retire Early；財務獨立、提早退休），核心邏輯是透過極簡生活達成高儲蓄率，再把資金投入投資市場，利用時間複利讓資產持續增長，以達成提早退休的願望。但30歲提早退休，未來還有幾十年的日子要過，資產是否足以支撐下去？關鍵就在於退休後持續性的投資被動收入，是否大於日常生活支出。
財務自由「4%法則」前提 報酬率需高於4％
蕭大立表示，「4%法則」就是提早退休的關鍵，「4%法則」是財務自由領域中著名的經驗法則，由美國理財顧問Bill Bengen於1994年所提出，指的是只要能夠存到每年生活支出25倍的退休金，並投入優質的投資組合，在退休第1年提領4%，之後每年根據通膨率調整提領金額的情況下，至少能讓資產支撐30年用不完。而「4%法則」的適用前提是，退休金的投資報酬率必須至少大於4%的帳戶提領比率，才足以支應持續的生活支出。
簡單來說，如果退休後每年需要提領96萬元做為生活支出，所以只要存到2400萬元，並將這筆錢投入平均年報酬率8%以上的資產組合，退休後每年只提領4%出來使用，剩下的收益繼續利滾利，就能支應長期的生活支出。
台灣也有勞退帳戶 資產配置3招
蕭大立也表示，雷蒙還會在退休金帳戶存下6分之1的月薪，台灣也有獨特的勞工退休金提存優勢，可參考依照以下方式把月薪進行資產配置：
1、自提勞退6％：台灣的勞退新制，除了雇主會幫勞工提撥薪資6%之外，蕭大立建議，大家可把自願提繳6%也繳好繳滿。因為這筆投資享有保證收益，就算股市下跌，也能取得高於銀行定存利率的收益，而且自提不計入所得收入課稅，對高薪族群更為划算，是極度安全的投資防護網。
2、保留一定現金：現金部分，至少要存下每月收入的10到15%，並且至少存滿12個月的家庭生活費緊急預備金。當手上保留一定的現金水位，就不會在突然遭遇重大變動時，必須變賣現有股票資產來因應生活支出。
3、投資配置：其餘資金則可視個人的風險承受程度，彈性配置於股票及債券，承受風險程度較高，希望追求絕對報酬者，可將大部分資金投入台股0050或006208等市值型ETF，考慮風險分散，也可加入VT等不同國家的投資組合。希望降低風險波動度者，則可增加債券比重來平衡風險與報酬。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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美國一位24歲的Meta軟體工程師雷蒙（Raymond Zeng），平均年薪超過30萬美元（約新台幣949萬元），他為了達成30歲時財務自由、累積160萬美元（約新台幣5060萬元）資產的目標，平時只留4000美元（約新台幣12萬6494元）的生活費，生活費還要支付房租、水電等，剩下的薪資他全部拿去存進退休金帳戶、投資、保險等。
阿宅地產顧問蕭大立指出，這位24歲的Meta工程師，是在實踐風靡全球的「FIRE運動」（Financial Independence, Retire Early；財務獨立、提早退休），核心邏輯是透過極簡生活達成高儲蓄率，再把資金投入投資市場，利用時間複利讓資產持續增長，以達成提早退休的願望。但30歲提早退休，未來還有幾十年的日子要過，資產是否足以支撐下去？關鍵就在於退休後持續性的投資被動收入，是否大於日常生活支出。
蕭大立表示，「4%法則」就是提早退休的關鍵，「4%法則」是財務自由領域中著名的經驗法則，由美國理財顧問Bill Bengen於1994年所提出，指的是只要能夠存到每年生活支出25倍的退休金，並投入優質的投資組合，在退休第1年提領4%，之後每年根據通膨率調整提領金額的情況下，至少能讓資產支撐30年用不完。而「4%法則」的適用前提是，退休金的投資報酬率必須至少大於4%的帳戶提領比率，才足以支應持續的生活支出。
簡單來說，如果退休後每年需要提領96萬元做為生活支出，所以只要存到2400萬元，並將這筆錢投入平均年報酬率8%以上的資產組合，退休後每年只提領4%出來使用，剩下的收益繼續利滾利，就能支應長期的生活支出。
蕭大立也表示，雷蒙還會在退休金帳戶存下6分之1的月薪，台灣也有獨特的勞工退休金提存優勢，可參考依照以下方式把月薪進行資產配置：
1、自提勞退6％：台灣的勞退新制，除了雇主會幫勞工提撥薪資6%之外，蕭大立建議，大家可把自願提繳6%也繳好繳滿。因為這筆投資享有保證收益，就算股市下跌，也能取得高於銀行定存利率的收益，而且自提不計入所得收入課稅，對高薪族群更為划算，是極度安全的投資防護網。
2、保留一定現金：現金部分，至少要存下每月收入的10到15%，並且至少存滿12個月的家庭生活費緊急預備金。當手上保留一定的現金水位，就不會在突然遭遇重大變動時，必須變賣現有股票資產來因應生活支出。
3、投資配置：其餘資金則可視個人的風險承受程度，彈性配置於股票及債券，承受風險程度較高，希望追求絕對報酬者，可將大部分資金投入台股0050或006208等市值型ETF，考慮風險分散，也可加入VT等不同國家的投資組合。希望降低風險波動度者，則可增加債券比重來平衡風險與報酬。
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