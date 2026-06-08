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近期毒駕頻傳驚動社會

鄭銘謙證實：無保請回均由同一名法官裁定

綠委批評：讓人民難以接受

彰化近日接連發生毒駕重大案件，2名涉案駕駛皆遭彰化地方法院裁定無保請回，引發地方民眾與基層警界不滿。立法院司法及法制委員會今（8）日針對「從源頭查緝到道路安全：我國毒品犯罪與毒駕防制政策」進行專題報告，民進黨立委李坤城追問：「這2起裁定是否出自同一名法官？」，法務部長鄭銘謙證實「是同一個法官」。5月底，一名39歲江姓瓦斯行員工駕駛載滿瓦斯桶的小貨車，自撞路邊車輛，還差點波及民眾，經唾液快篩驗出2種毒品陽性反應，卻經彰化地院裁定無保請回；本月4日，埔鹽分駐所長陳國銘追捕毒駕嫌犯時，遭28歲施姓男子駕車衝撞，雙腿遭輾斷重傷，另一名員警也受傷，但肇事駕駛最後同樣裁定無保請回。李坤城今針對近期這2起案件質詢時追問，這2起裁定是否出自同一名法官？鄭銘謙證實「是同一個法官」，並說明第一案裁定理由是，唾液快篩結果不能作為認定毒駕並聲請羈押的依據；第二案則是法官認為犯嫌沒有反覆實施之虞。鄭銘謙強調，法務部無法接受這樣的無保請回裁定，檢察官也已依法提出抗告。李坤城對此批評，該名法官的法學素養及裁定結果，與一般社會常識落差過大。政府一再強調要嚴懲、嚴抓毒駕，結果案件到了地方法院卻遭無保請回，難以讓人民接受。鄭銘謙也回應，「這是我們沒辦法接受的，我們認為毒駕很可惡」。李坤城進一步詢問，若唾液快篩呈陽性，是否就能作為聲請預防性羈押的依據。鄭銘謙說明，為提高羈押獲准可能性，未來也會搭配尿液快篩檢驗機制，希望能在24小時內取得結果，甚至進一步縮短至數小時內完成檢驗；只要驗出其中一種毒品，就可認定涉及毒駕。至於輔助尿液篩檢時間能否再加快，鄭銘謙表示，目前已有快速檢驗機制，中央3大實驗室及15家民間機構都已被要求強化相關技術，希望進一步提升檢驗效率。