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柏青哥機台淘汰後去哪了？日本企業導入長照、身心障礙支援機構

▲日本企業Global Standard近期推動「循環型福祉計畫」，首度將回收整修後的中古柏青哥機台導入長照、身心障礙者支援機構使用。（示意圖／翻攝自pixabay）

幫老年人動腦娛樂！柏青哥機台再利用 成效超感動

▲改造後的柏青哥機台不僅提升使用者參與意願，也有助於促進社交互動與活動身體，讓原本結束使命的遊戲設備重新發揮價值，形成兼顧環保、公益與企業社會責任的良性循環。（示意圖，非當事照／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

在日本擁有近百年歷史的柏青哥，不僅是常見的休閒娛樂，也是街頭隨處可見的文化風景。不過隨著新機種不斷推出，大量仍可運作的舊機台往往面臨淘汰命運。日本企業Global Standard近期推動「循環型福祉計畫」，首度將回收整修後的中古柏青哥機台導入長照、身心障礙者支援機構使用，讓原本可能被報廢的設備化身訓練與休閒工具。除了提升福祉機構活動多樣性，也促進互動交流與身體活動，成功為資源再利用及公益服務開創新方向。日本企業Global Standard近日推動「循環型福祉計畫」，並首度成功將企業回收的中古柏青哥機台重新整修後，導入身心障礙者支援機構使用。透過這項計畫，原本可能走向報廢命運的機台獲得第二生命，也被賦予全新的社會意義。Global Standard與合作企業回收舊機台後，首先會進行安全檢查及設備整修，確認運作無虞，再依照福祉設施實際需求進一步改造。調整完成後，機台可作為休閒娛樂與功能訓練工具，讓長者透過遊玩過程動腦思考，同時增加參與活動的意願，達到長照及陪伴功能。由於日本柏青哥業者經常因應市場需求更新機種，每年都有大量舊機台退役。即使許多設備仍可正常使用，卻常受限於保存成本及流通限制，最後只能直接報廢。為了改變這種現況，「循環型福祉計畫」希望透過再利用模式，讓這些設備繼續發揮價值。完成整修與改造的機台，最終被送往由群馬縣社會福祉法人三友會經營的身心障礙者支援機構「桂莊（桂荘）」正式啟用，成為設施中的新設備。這項計畫主要目標包括豐富福祉機構休閒活動內容、提供使用者輕鬆活動身體的機會、促進彼此交流互動，同時協助企業落實社會責任，進一步建立兼具環保與公益效益的新模式。值得注意的是，過去這項計畫大多導入高齡照護機構，這次則首度進入身心障礙者支援機構。除了作為娛樂用途外，機台也被視為鼓勵身體活動及提升人際互動的重要媒介，顯示該模式不僅適用於長照領域，在身障福祉服務方面同樣具有發展潛力。目前柏青哥導入福祉機構的成果相當亮眼，不少長者在設備進駐後，參與活動的意願明顯提升，更願意主動體驗與互動。對於原本較少參與活動的高齡者而言，這樣的改變尤其難得。透過這項計畫，原本完成使命的遊戲機不再只是廢棄物，而是轉化成協助他人的工具，也為資源循環利用及福祉服務開創新的可能。未來Global Standard也計畫持續擴大合作範圍，讓這套兼顧環保與公益的善循環模式推廣至日本更多地區。