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Netflix近期熱播的校園動作影劇《鐵拳教育》改編自人氣網路漫畫《極權教師》，在網路引發高度討論。在劇中飾演「教權保護局」督察羅華振的演員金武烈，以一身筆挺的黑色西裝和冷酷果斷的執法手段，一登場就成為眾人矚目的焦點，首集痛教訓霸凌學生的經典橋段更讓觀眾大呼過癮。現年43歲的金武烈擁有183公分的挺拔身材，完美詮釋充滿壓迫感的教官形象，讓他被稱作「西裝暴徒」，不過私下的他可是個超級寵妻魔人。金武烈在演藝圈早已是公認的「變色龍」實力派演員，2002年他通過舞台劇出道，長期在音樂劇舞台磨練紮實演技，隨後逐步轉戰大銀幕與電視圈。在2015年的電影《延坪海戰》中，他展現出軍人的剛毅，開始受到廣泛大眾注目。近年金武烈更是好作品不斷，不但在2022年的熱門劇集《少年審判》中展現細膩內斂的法官演技，之後在《Sweet Home》系列飾演烏鴉部隊中士金英厚，以及在2024年動作大片《犯罪都市4》裡對決馬東石，硬派且充滿力量感的形象深植人心。除了大銀幕上的強悍形象，金武烈在戲外是出了名的深情好男人，感情生活一直備受稱羨。他和知名演員尹昇娥在2011年公開戀情，當時金武烈因為一則原本想發私訊卻意外公開的深情告白推文，讓浪漫戀情曝光。兩人在攜手走過3年多的甜蜜交往後，於2015年正式步入禮堂。在婚後經常透過社群平台和YouTube頻道分享生活點滴，並在2023年順利迎來兒子的誕生，升格為幸福的三口之家。金武烈對自身體態非常嚴苛管理，他經常為了角色大幅度改變外型，例如過去拍攝電影《闇黑對決》時，為了符合片中地方黑幫的設定，他在短時間內透過定時定量進食、睡前補充熱量的「健康增重」方式狂增18公斤。而在需要展現精實線條時，他又能在規律訓練下將體重控制在68公斤左右。擁有183公分精壯身材的金武烈，還有「西裝暴徒」之稱，有著一套獨特的健身與飲食秘訣。像是在有氧運動方面，他過去熱愛登山燃燒熱量，近年則改用自行車取代部分跑步，藉此減輕膝關節的負擔。在重量訓練上，金武烈特別注重背部肌群的鍛鍊，經常練習高位下拉與各式划船動作，練就了在《鐵拳教育》中撐起挺拔西裝的厚實肩膀和背肌。金武烈的爸爸曾經是一名企業家，還曾擔任過國會助理。然而，在他20歲時，父親生意破產，又不幸被診斷出癌症，讓全家瞬間陷入絕境。為了籌措沉重的醫療費和日常開銷，金武烈被迫成為家庭的經濟支柱。當時他背負了高達3億韓元（約610萬台幣）的巨額債務，為了養家糊口，甚至曾到地鐵工地從事焊接電線等高強度的勞力工作。2010年，金武烈因身為家中唯一經濟來源且負債累累，符合當時韓國兵役廳「生計困難」的免役標準，因而獲得免除兵役。然而，隨著他隨後接拍多部影視作品、收入逐漸好轉，重視兵役義務的韓國大眾開始產生不滿，質疑他利用「生計困難」當藉口逃避兵役，實際上卻享受著演員的高薪，讓他的公眾形象一度跌入谷底。為了平息輿論，金武烈毅然決定放棄法律賦予他的免役權利，主動申請自願入伍。入伍後，他被分配到訓練強度極高的精銳單位，期間經常獲得軍中表揚。最終退伍時，他以「模範士兵」的榮譽身分重返演藝圈，用實際行動贏回了韓國大眾的尊重與讚賞。