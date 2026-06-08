我是廣告 請繼續往下閱讀

沈伯洋挨酸「外行」！蔣萬安：會跟同仁站在一起

北市大地處搬出「山友」擋箭牌！登山圈炸鍋：沒長進

「台北大縱走」相關爭議持續延燒，成了近期藍綠攻防焦點，民進黨台北市長參選人沈伯洋指出，該計劃早在柯文哲市府時期就已啟動，但在現任市長蔣萬安任內卻沒什麼進展，並建議相關交通與山徑規劃，反遭北市大地工程處以「打臉」、「外行」等措辭回應，引發討論。對此，蔣萬安更意有所指地強調，自己一定會跟市府同仁站在一起。蔣萬安今（8）日上午出席台北市警察局金吾獎頒獎典禮時受訪表示，市府各局處已對外完整說明與回應，自己在昨日也已表態，面對任何抹煞市府團隊努力的說法，相關同仁都會適時澄清，而他本人則一定會與市府團隊站在一起。這場爭議也牽動過往政治攻防話題，蔣萬安先前因備詢時一度無法正確回答「四獸山」是哪4座，而遭外界調侃；近期他則藉「台北大縱走」相關論述，試圖淡化黑歷史。沒想到又被沈伯洋反擊指出，大縱走計畫在蔣市府階段並未明顯推進，並主張應強化交通路網銜接、山區公共設施與補給規劃，讓步道系統與「大台北天際線」概念更具整合性。北市大地處罕見地在假日6號、7號連續發布新聞稿回應，批評沈伯洋相關說法缺乏專業理解，並強調「大台北天際線」涉及跨雙北、多處原始山徑與險峻地形，本質上屬於探勘路線，若貿然進行大規模開發步道，恐對自然生態造成破壞，因此相關構想並不可行。然而，市府新聞稿也在登山圈引發反彈，有資深山友在社群發文批評，大地處多年來對台北大縱走建設「沒長進」，自己能理解跨局處整合需要大長官才能決定，但如今卻急著跳出來批評沈伯洋提出的構想不可行，讓山友不客氣反嗆：「是你們做不到吧！」該名山友進一步以過去重大工程為例指出，包含員山子分洪、高鐵與雪山隧道等建設，過去也曾被認為難以實現，但最終仍成功完成。他也提到，風櫃嘴等熱門登山路線長期存在交通接駁不足問題，「想到前年，我只能在風雨中走風擎步道來回，只因為沒有接駁，就覺得國民黨的官員只會出一張嘴」。