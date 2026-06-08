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▲大茗手搖飲以「芒果的兩種夏天」為主題，6月推出「芒果青」與「芒果優格飲」兩款全新季節限定飲品。（圖／業者提供）

隨著夏季到來，芒果進入盛產季，也帶動手搖飲市場掀起季節限定商品熱潮。手搖飲品牌大茗瞄準夏季消費需求，以「芒果的兩種夏天」為主題，推出「芒果青」與「芒果優格飲」兩款全新季節限定飲品，分別於6月8日及6月22日陸續上市，搶攻夏季果飲市場。大茗表示，台灣芒果向來是夏季最具代表性的水果之一，其濃郁果香與酸甜滋味深受消費者喜愛。今年品牌特別透過兩款不同風味設計，希望呈現芒果在清爽與濃郁之間的多元樣貌，讓消費者依照喜好選擇不同的夏日風味。率先登場的「芒果青」主打清爽系果飲，選用芒果搭配冷萃茉莉綠茶及椰子水調製而成，結合果香、茶香與椰香層次，呈現輕盈順口的口感。產品以較為收斂的甜度設計，期望在炎熱天氣中提供消費者清爽解膩的飲用選擇。另一款將於6月22日上市的「芒果優格飲」，則鎖定偏好濃郁口感的消費族群。飲品以芒果搭配鮮乳坊優格及椰奶製成，融合水果香氣與乳製品酸香，透過優格與椰奶的滑順口感，打造兼具果香與奶香的夏季飲品。大茗行銷經理鄭雅文表示，希望藉由兩款新品展現芒果多元的風味表現，同樣以芒果為主角，卻能呈現截然不同的飲用體驗。不論偏好清爽果香或濃郁奶香的消費者，都能在炎炎夏日找到適合自己的消暑選擇。鄭雅文說，「芒果青」已於6月8日在全台門市販售，「芒果優格飲」將於6月22日接續上市。隨著夏季飲品市場競爭升溫，各家業者陸續推出季節限定商品，大茗也期望透過特色果飲搶占夏日商機，滿足消費者對當季水果風味的需求。