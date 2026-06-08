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國民黨新北市黨團今（8）日揭露新北市長選舉最新民調，結果顯示國民黨參選人李四川領先民進黨蘇巧慧6.2%，對此新北市議員卓冠廷表示，國民黨委託《TVBS》進行民調，本想拉抬李四川聲勢，卻意外成了「蘇巧慧變強」的官方認證，過去《TVBS》民調中李四川原以47%大幅領先蘇巧慧的32%，如今李跌至39.2%，蘇則升至33%，雙方差距從15%急縮至6.2%，國民黨花錢昭告天下，「李四川的優勢正快速消耗，而蘇巧慧的底氣越來越足」。卓冠廷說，今天一份由國民黨委託《TVBS》的新北民調，本想拉抬李四川聲勢，卻意外成了「蘇巧慧變強」的官方認證。對比今年1月，在「藍白合」設定下，《TVBS》民調中，李四川原以47%大幅領先蘇巧慧的32%；如今李卻跌至39.2%，蘇則升至33%，雙方差距從15%急縮至6.2%。卓冠廷評論，李四川「越跑越弱」，辭去台北副市長全力拚新北選舉，支持度不增反跌，可見李目前無法滿足新北市民的期待。反觀蘇巧慧穩紮穩打，持續以實質政見爭取認同，「國民黨花錢昭告天下，李四川的優勢正快速消耗，而蘇巧慧的底氣越來越足」。