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賴總統：和太平洋友邦如同一家人

林佳龍：總和外交持續並肩太平洋友邦

外交部長林佳龍日前陪同賴清德總統出席首屆「太平洋文化盛宴」。這場晚宴由我國友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉聯合舉辦，透過美食、音樂、舞蹈與文化交流，也為今年即將在帛琉舉行的第55屆太平洋島國論壇領袖會議（PIF）提前暖身。林佳龍6日發文表示，當天晚宴的 dress code 是島衫，在台灣連日高溫之下，能暫時卸下西裝和領帶，以太平洋友邦的正式服裝出席，說實話，體感上真的涼爽許多。他提到，抵達現場時，馬紹爾群島駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）為他戴上迎賓花環，鮮豔的花朵、溫暖的笑容和淡淡花香，讓人一下子就融入了太平洋島國的熱情與文化。​林佳龍說，賴總統在晚宴中分享，台灣與太平洋友邦不僅有共同的南島語族背景與海洋文化連結，也共享民主、自由的價值。多年來，雙方相互扶持，攜手為區域和平、穩定與繁榮貢獻力量。賴總統更提到，2024年上任後首次出訪就是前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉。那趟旅程中，太平洋友邦燦爛多元的海洋文化，以及如同一家人的情誼，都讓人留下非常深刻的印象。林佳龍提到，蕭美琴副總統近期也前往帛琉訪問，實地了解台帛各項交流合作，持續深化兩國邦誼。而他上任外交部長以來，也3次訪問馬紹爾群島及吐瓦魯，並且4次訪問帛琉。每一次出訪，他都更深刻感受到，台灣與太平洋友邦的關係，是建立在彼此信任、彼此支持的深厚情誼。林佳龍強調，在賴總統的帶領下，外交部持續以總合外交推動榮邦計畫，與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性、氣候調適與永續發展等領域深化合作。未來，我們會繼續和太平洋友邦並肩前行，守護南島文化珍貴資產，也為下一代打造更和平、韌性、繁榮的未來。