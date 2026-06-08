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台中市大宗廢棄物去化問題引發各界關注。市議員楊典忠日前會勘沙鹿垃圾掩埋場，發現大門周邊遭大量廢木材、廢家具堆置，頂端甚至層層堆疊廢棄床墊，現場宛如「廢棄物群山」，景象怵目驚心。地方民眾以「平蕪盡處是廢木材山，床墊更在此山外」自嘲。楊典忠強烈質疑，該處表面為垃圾掩埋場與轉運站，實則已淪為無法去化廢棄物的長期囤積場，憂心大里垃圾山危機恐在海線重演。楊典忠表示，該地在台中縣市合併前為沙鹿、大雅區垃圾掩埋場，部分區域作為垃圾轉運站使用。然而，現今台中市已設有文山、后里、烏日三座焚化爐，且海線交通條件大幅改善，理應不該再將掩埋場入口作為廢木材、廢床墊與廢家具的暫置場。他直言，現場堆置規模顯非短期暫放，已形成明顯堆積，暴露台中市大宗廢棄物與資源回收的去化鏈條已出現系統性問題。楊典忠指出，近期台中垃圾問題接二連三浮上檯面，從大里掩埋場垃圾山、廚餘去化卡關、文山焚化廠進廠塞車，到潭子床墊牆與沙鹿廢木材山，顯見環保治理已面臨嚴峻挑戰。他強調，廢木材、床墊及家具原本應透過拆解、破碎、分類再利用或妥善焚化，如今卻只能堆置成山，反映出市府雖有清除垃圾的能力，卻缺乏後端消化的處理能力。楊典忠強調，「暫置若沒有期限，就是長期堆置；轉運若沒有去處，就是原地囤積。」沙鹿掩埋場的廢棄物群山非一日之寒。他要求市府環保局應立即公開透明，公布沙鹿掩埋場目前廢木材、床墊及一般垃圾的暫置數量、來源區域、委外處理契約、具體清運期程與現場消防安全管理措施，並全面盤點全市各清潔隊、轉運站與掩埋場是否存有類似隱憂。楊典忠呼籲，市府絕不能讓海線居民承擔垃圾去化失靈的後果，更不能讓掩埋場成為垃圾治理失敗的展示場，使周邊居民每日面臨病媒蚊孳生與火災風險。環保局必須對外清楚交代，台中市的垃圾回收系統究竟在何處出現斷鏈。台中市環保局表示，場區內堆置的廢機車、廢塑膠、廢木材、廢床墊等，均為清潔隊執行垃圾清運及資源回收作業期間暫置的回收物或大型廢棄物，目前皆依既有標售及委外處理機制辦理去化，其中廢木材及廢床墊已規劃專案加速清運處理。環保局指出，資源回收作業過程中，部分物料因不具回收再利用價值或夾雜雜質，須經人工執行分類後再依規妥善處理。後續將持續加強分類作業、優化場區設施及提升分選效率，並全面盤點各場區堆置情形，強化管理機制及去化量能，確保廢棄物妥善處理，維護環境品質。