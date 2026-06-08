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第20屆玉山盃台灣青棒錦標賽將於8日正式點燃戰火，主辦單位特別邀請「平成怪物」松坂大輔來台擔任特別來賓，這位日本傳奇巨星一上台，就用熟捻的中文自我介紹，「大家好，我是松坂大輔。」引發全場歡呼聲不斷。「首先很恭喜各隊入選縣市代表隊，請連同沒有入選到球隊一起加油。」松坂大輔在高校甲子園時期堪稱傳奇，曾熱投250球擊敗PL學園、率隊拿到甲子園冠軍，後續成為日職傳奇，並轉戰大聯盟波士頓紅襪隊，擁有一段輝煌的歲月。松坂大輔透露，玉山盃是台灣知名度最高的比賽，希望小球員們可以將過去受過的訓練，在舞台上充分將實力表現出來。松坂大輔隨後還笑說，自己現在退休後進行球評工作，希望未來在台灣、日本甚至美國的比賽中，「能以電視台球評、記者身份採訪到大家！大家加油！」談到自己甲子園時期與現在高中棒球的環境差異，他認為以前很重視，自曝跑步時間、距離大概是別人的三倍。「在我那個年代，教練團來講，能夠信賴的投手只有我，所以我也有自覺：『我是隊中唯一一個投手』。所以在整個練習的一個部份，我花的心思、心血都比別人多很多，也會扛下所有責任。」