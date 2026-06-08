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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出台北登山步道應打造「大台北天際線」等政見。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（8）日受訪表示，自己是聽不太懂，不曉得天際線的定義是什麼，一開始以為講的是屋頂。台北市長蔣萬安今日表示，市府對於各界的意見都是抱持開放的態度，但是前提是要了解具體問題，才能提具體解方，才能讓市民聽得懂。柯文哲8日上午出席「民眾台北隊」成軍誓師大會，並接受媒體聯訪。針對沈伯洋拋出台北登山步道應打造「大台北天際線」等政見，柯文哲受訪表示，自己是聽不太懂，不曉得天際線的定義是什麼，一開始以為講的是屋頂。因為有人說台北市鐵皮屋很難看，尤其是搭飛機從上往下看不太好看，而結論就是如果對台北市政有建議，講出來有創意有亮點這都可以，但不要講出來大家還要想半天，「這就是不好的宣傳」。蔣萬安今日下午赴議會市政總質詢，媒體問柯文哲喊聽不懂沈伯洋大台北天際線，蔣萬安回應表示，市府對於各界的意見都是抱持開放的態度，但是前提是要了解具體問題，才能提具體解方，才能讓市民聽得懂。媒體問沈伯洋說發言遭到扭曲，他說的是交通路網，蔣萬安回應說，關於交通路網公運處與大地處已經有清楚完整說明。公共藝術作品「哈維爾的長椅」（Havel’s Place）3日於台北大安森林公園正式揭幕，媒體追問想在哈維爾長椅跟誰對談，是賴清德總統還是沈伯洋？蔣萬安說，他之前參加揭幕儀式就有講過，希望國內主要政黨領袖透過長椅對話，彼此溝通、交換意見。