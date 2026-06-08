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中信兄弟在去年舉辦掀起熱烈迴響的讀賣巨人聯名主題日，今年夏天再度重磅回歸！《前進洲際～GIABBIT'S CHALLENGE～》將於6月13日至14日在臺中洲際棒球場登場。來自讀賣巨人的人氣吉祥物GIABBIT FAMILY與啦啦隊VENUS將再次來到臺灣。此外，讀賣巨人名將長野久義也將於6月13日擔任開球嘉賓，與球迷一同揭開活動序幕。邀請所有球迷一起前進洲際，創造屬於BROTHERS×GIANTS的限定回憶！本次活動亮點之一，便是讀賣巨人吉祥物GIABBIT FAMILY三代同堂首度齊聚洲際球場。除了大家熟悉的GIABBIT與GIABBIT爺爺外，擅長舞蹈表演的GIABBIT小女孩也將首次來到臺灣，與球迷見面互動。身為本次《前進洲際～GIABBIT'S CHALLENGE～》的任務發起人，GIABBIT更將在場外安排挑戰任務，邀請球迷一同闖關，成功完成任務的球迷還可以獲得限量「小翔×GIABBIT夥伴透卡」，留下最具紀念價值的收藏。而讀賣巨人啦啦隊VENUS也將再度來到洲際，以堅強的舞蹈實力帶來場外舞台演出、場邊應援以及與Passion Sisters合作的限定開場舞表演。而讀賣巨人球場宣傳大使伊藤Ruuna，也將再次來到洲際與球迷見面，以充滿活力的主持風格，展現最道地的巨人軍活動魅力。此外，五局中場更將有VENUS成員與首次來台的GIABBIT小女孩共同帶來限定組合演出，為球迷獻上兩日限定的精彩舞台。值得一提的是，去年在讀賣巨人聯名主題日中以甜美笑容與滿滿活力受到球迷喜愛的SAYA，今年正式加入Passion Sisters擔任飛行嘉賓，將以雙重身分再度回到洲際棒球場，五局也將帶來首次個人舞蹈SOLO演出。許久未在球場與大家見面的桃子，也將帶來久違的個人SOLO回歸，再次用熟悉的笑容與精湛舞技和大家見面。6月13日主題日首戰特別邀請讀賣巨人傳奇球星長野久義擔任開球嘉賓。長野久義是讀賣巨人近代最具代表性的外野手之一，職業生涯曾兩度拒絕其他球團指名，只為實現加盟讀賣巨人的夢想，最終於2009年如願穿上橘黑戰袍。2010年新人球季即奪下中央聯盟新人王，生涯曾獲得安打王、首位打者、三座金手套獎及三次最佳九人獎，並入選2013年WBC日本代表隊。在16年的職棒生涯中累積1512支安打、163支全壘打及623分打點，留下無數經典時刻。今年3月，讀賣巨人特別於東京巨蛋舉辦引退儀式，向這位陪伴球迷多年的巨人名將致上最高敬意。此次將是長野久義引退後首度來到臺灣，除擔任開球嘉賓外，也將舉辦簽名會與球迷近距離互動。除了精彩活動外，本次主題日也推出限定入場贈品。內野熱區（C-F區）入場球迷可獲得「小翔×GIABBIT夥伴編織袋」，以兩位好友並肩挑戰為設計概念，收藏屬於洲際球場的限定回憶。內野全區入場球迷則可獲得限量「前進洲際～應援鑰匙圈」，共六款隨機發送，將讀賣巨人最具代表性的應援毛巾化身隨身配件，讓球迷隨時帶著熱血應援精神一起前進洲際。6月13日至14日開賽時間皆為17:05，14:00開放球迷進場。賽前舞台見面會將由VENUS、GIABBIT FAMILY、Passion Sisters與小翔艾比共同登場，帶來限定版《GIABBIT SONG》及互動表演，提前炒熱球場氣氛。邀請所有球迷朋友一起接受GIABBIT的挑戰任務，完成屬於自己的GIABBIT'S CHALLENGE，共同創造今年夏天最難忘的棒球回憶！