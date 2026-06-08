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台中市一名蔡姓男子日前因騎機車違規，遭警方取締並扣繳機車牌照，蔡男為了能繼續騎機車上路，於是向朋友借了一面「電動自行車」車牌掛在自已機車上使用，結果行駛途中被眼尖的第五分局員警辨認出「電動機車怎麼會有排氣管？」，攔下盤查後戳破詭計，當場依法舉發並查扣機車。臺中市政府警察局第五分局松安派出所警員王華彥115年6月4日18時許執行巡邏勤務途中，發現松竹路2段對向1名穿著印有「浪跡天涯」字樣T恤的機車騎士騎車搖晃，臉色暗紅，於是迴轉騎在後方觀察，意外發現該部懸掛「電動自行車牌」的機車怎麼會有排氣管！？當員警要上前攔查時，騎士竟加速轉進巷子內左彎右繞，最終在松竹路2段306巷內被攔下，原來37歲的蔡男因為之前的違規，導致機車車牌遭到扣繳，異想天開懸掛朋友的「電動自行車」車牌，被員警當場依法舉發並查扣機車。第五分局提醒民眾，使用車輛應依規定懸掛車牌；依道路交通管理處罰條例規定，牌照吊扣期間行駛、未懸掛或不依指定位置懸掛，會被處新臺幣3,600元以上36,000以下罰鍰，並當場移置保管該車輛。