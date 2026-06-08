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2年前曾受害 黃佳恬曝堅持讓性騷者付出代價

台中市議員黃佳恬日前在臉書粉絲專頁分享問政影片，卻遭張姓男網友於留言區留下涉及性暗示、女性私密部位描述等露骨文字，2年前曾遭遇類似騷擾、堅持讓對方接受法律制裁的她，今天在多位議員陪同下前往警局報案，過程中竟又收到含A片連結及疑似男性喘息聲的語音訊息，馬上將新增的2項犯罪證據給警方。黃佳恬今（8）日在台中市議員吳呈賢、吳建德、張彥彤、陳文政、邱愛珊、楊大鋐及賴順仁等人陪同下，於台中市警局第六分局舉行記者會。她日前在臉書分享交通政策與塞車改善議題，卻有網友在留言區留下充滿性暗示與羞辱意味的文字。黃佳恬指出，連民意代表與公眾人物都會遭受這類攻擊，更難想像一般民眾承受的壓力，因此決定站出來，盼社會重視網路性騷擾問題。黃佳恬透露，除了公開留言，對方還透過訊息傳送疑似男性喘息聲的錄音檔，內容令人作嘔。更誇張的是，今天她在警局報案當下，又收到含有A片連結及疑似男性喘息聲的語音訊息，馬上增加2項新證據。她無奈表示「我完全不認識對方，如果一般女性收到這樣的訊息，身心一定會受到很大打擊，甚至影響日常生活與作息。」黃佳恬透露，自己2年前曾遇類似騷擾，當時對方不斷傳送「小寶貝親一下、親兩下」等訊息，一路傳到二十多下，她忍無可忍報警，警方成功查獲嫌犯時，曾詢問她是否願意和解，但她選擇拒絕，希望讓加害者接受法律制裁。陪同報案的議員們也齊聲譴責網路性騷擾行為，強調「網路不是法外之地」，不該利用網路進行性騷擾或惡意羞辱；若社會選擇沉默，只會助長加害者氣焰。未來若有民眾遭遇網路言語騷擾、性騷擾或霸凌，應勇敢蒐證並依法提告，亦可向議員服務處尋求協助，透過法律與社會力量共同打造更友善、受尊重的網路環境。