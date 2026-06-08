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🟡《Pikmin Bloom》、岡崎慎司 Party Walk

▲《Pikmin Bloom》報名6月13日開始的「岡崎慎司」Party Walk，就送足球主題臉部彩繪。（圖／Pikmin Bloom）

🟡岡崎慎司是誰？

▲日本足球代表性的前鋒岡崎慎司，與皮克敏合作舉辦Party Walk。（圖／Pikmin Bloom）

🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？

▲只要參與官方 Party Walk 活動，不需解任務就能獲得獎勵。（圖／記者周淑萍攝）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》官方 Party Walk 活動又來了，此次皮克敏與日本足壇傳奇岡崎慎司合作，只要在6月13日至6月20日，透過連結報名參與 Party Walk，就可以獲得免費的「專屬足球主題臉部彩繪」。台灣時間6月13日09:00至6月20日17:00專屬足球主題臉部彩繪岡崎慎司是日本足球史上最具代表性的前鋒之一，1986年出生於兵庫縣寶塚市，職業生涯從日本球隊「清水心跳」起步，旅歐後效力過德甲「斯圖加特、梅因斯、英超萊斯特城」等勁旅。2013至2015年間，創下日本球員單季德甲進球紀錄，國家隊方面，岡崎慎司共為日本出賽119場、攻進50球，進球數高居隊史前3，曾代表日本參加2010、2014、2018三屆世界盃，並隨隊奪下2011年亞洲盃冠軍。2024年正式宣布退休後，轉任教練與足球推廣工作，2026年更獲德甲梅因斯任命為俱樂部大使，持續投入日本與德國足球交流。《Pikmin Bloom》強調，官方 Party Walk 活動不計入玩家同時參加的3場 Party Walk 活動的最大限制，目前岡崎慎司 Party Walk 都已經可以開始報名，時間一到 Party Walk 會自動開始，想參與的玩家務必將《Pikmin Bloom》更新至最新版本。Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。