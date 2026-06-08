皮克敏手遊《Pikmin Bloom》官方 Party Walk 活動又來了，此次皮克敏與日本足壇傳奇岡崎慎司合作，只要在6月13日至6月20日，透過連結報名參與 Party Walk，就可以獲得免費的「專屬足球主題臉部彩繪」。
🟡《Pikmin Bloom》、岡崎慎司 Party Walk
■時間：台灣時間6月13日09:00至6月20日17:00
■獎勵：專屬足球主題臉部彩繪
■參與連結
🟡岡崎慎司是誰？
岡崎慎司是日本足球史上最具代表性的前鋒之一，1986年出生於兵庫縣寶塚市，職業生涯從日本球隊「清水心跳」起步，旅歐後效力過德甲「斯圖加特、梅因斯、英超萊斯特城」等勁旅。2013至2015年間，創下日本球員單季德甲進球紀錄，
國家隊方面，岡崎慎司共為日本出賽119場、攻進50球，進球數高居隊史前3，曾代表日本參加2010、2014、2018三屆世界盃，並隨隊奪下2011年亞洲盃冠軍。2024年正式宣布退休後，轉任教練與足球推廣工作，2026年更獲德甲梅因斯任命為俱樂部大使，持續投入日本與德國足球交流。
《Pikmin Bloom》強調，官方 Party Walk 活動不計入玩家同時參加的3場 Party Walk 活動的最大限制，目前岡崎慎司 Party Walk 都已經可以開始報名，時間一到 Party Walk 會自動開始，想參與的玩家務必將《Pikmin Bloom》更新至最新版本。
🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？
Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。
有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。
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■時間：台灣時間6月13日09:00至6月20日17:00
■獎勵：專屬足球主題臉部彩繪
■參與連結
岡崎慎司是日本足球史上最具代表性的前鋒之一，1986年出生於兵庫縣寶塚市，職業生涯從日本球隊「清水心跳」起步，旅歐後效力過德甲「斯圖加特、梅因斯、英超萊斯特城」等勁旅。2013至2015年間，創下日本球員單季德甲進球紀錄，
國家隊方面，岡崎慎司共為日本出賽119場、攻進50球，進球數高居隊史前3，曾代表日本參加2010、2014、2018三屆世界盃，並隨隊奪下2011年亞洲盃冠軍。2024年正式宣布退休後，轉任教練與足球推廣工作，2026年更獲德甲梅因斯任命為俱樂部大使，持續投入日本與德國足球交流。
🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？
Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。
有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。