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1、邊打王邊嘴砲！意外練成飛快盲打與英文能力

▲不少人飛快的打字速度及鍵盤盲打能力，都是在打遊戲中自然練成。（圖／取自「橘人誌」）

2、方向感比導航強！頂尖的地圖判讀、迅速出現鳥瞰圖

▲許多玩家認為，長期玩開放世界遊戲後，方向感與地圖判讀能力明顯提升，進入陌生環境也能快速掌握方位。（圖／《薩爾達傳說：王國之淚》）

3. 邏輯思考與解謎能力：密室逃脫的神隊友

4、知識潛移默化！小時候玩急診室模擬、長大救了女兒

▲醫院模擬遊戲《瘋狂醫院》是許多台灣玩家的兒時回憶之一。（圖／翻攝畫面）

5、打魔獸學會團隊管理、玩賽車軟實力派上用場

▲玩家分享自己從未在雪地開過車，卻因玩《跑車浪漫旅4》，在車輛打滑瞬間本能做出正確反應。（圖／《跑車浪漫旅》）

在過去，打遊戲常被視為單純消遣，甚至被認為是在浪費時間，許多人童年回憶中，總是父母怒罵留下一句：「打電動、撿角了」。然而，最近海外社群熱烈討論起「從遊戲中學到的現實技能」，引發數千名玩家共鳴。許多人驚覺，那些在虛擬世界中為了通關而練就的本事，竟在現實生活中發揮了意想不到的作用。以下整理出玩家公認最有感的5大「遊戲實力」，看看你是否也具備這些隱藏技能。在早期MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲 ）時代，那時語音通訊還未普及，玩家在瞬息萬變的副本中，若想跟隊友溝通或是跟對手吵架，都必須一邊戰鬥、一邊快速打字。無形中迫使這些玩家都練就了飛快打字速度，還有不用看鍵盤的「盲打」本事。此外，由於早期遊戲缺乏在地化翻譯，許多玩家為了看懂劇情或與國外玩家組隊，也從熱門遊戲中自學了基本英文能力。開放世界遊戲（Open World）的興起，讓玩家在虛擬地圖中培養出敏銳的空間邏輯。許多玩家表示，他們在現實生活中進入商場或陌生城市時，能迅速在腦中建立「鳥瞰圖」，精確辨識方位與路標，甚至不需要依賴手機導航。這類技能往往源於玩家在遊戲中不想頻繁打開地圖，進而強迫自己記憶環境特徵。玩家大讚：「在玩《薩爾達傳說：曠野之息》之前，我一直不太會看地形圖 」、「打電動教會了我如何正確閱讀地圖 」、「終於明白為什麼我這麼會看導航，而且第一次走完後就能記住路線，這麼多年來玩Minecraft不用地圖的經驗終於派上用場。」遊戲中的解謎機制常與現實邏輯不謀而合，有玩家分享，和同事一起玩密室逃脫時，其中一個謎題邏輯和他運用《異塵餘生4》 中「電腦終端機駭客破解」機制一模一樣 ，當所有人都卡關困住，他卻只花10秒就成功解答，讓同事驚嘆不已。其他人補充，玩遊戲通常對密室逃脫大有幫助，因為可以學習遊戲設計的「語言」，玩家更能理解開發者的意圖，養成用正確方式思考解決各種謎題的習慣，甚至是注意細節（像是永遠要看看你剛進來的門後面 ）。有些遊戲帶來的知識甚至能救人一命！一名玩家提到，他小時候玩過一款急診室模擬遊戲，雖然畫質很粗糙，但遊戲內容正確呈現闌尾炎的按壓測試方法；在很多年後，沒想到他憑藉這份記憶判斷出女兒的腹痛並非一般腸胃炎，成功避免嚴重的併發症。此外，還有玩家表示，從《潛龍諜影》學到「冷空氣比熱空氣更容易傳遞聲音 」的知識，結果過沒幾天，這個問題就出現在他高中物理考試上，「謝謝你、小島秀夫 」。在大型團隊遊戲如《魔獸世界》中，絕對是最佳領導力練習場。帶領40人甚至70人的團隊進行副本任務，需要極高的組織能力、溝通技巧與衝突處理。這種在壓力下做出決策並協調整個團隊一起向目標前進的經驗，與現實中的企業管理職位不謀而合。除了領導力，還有意外派上用場的軟實力。一名玩家提到，「我在沙漠長大，冬天開車去加拿大滑雪。車子在匝道上開始打滑，我本能的沒急踩煞車，儘管我從來沒在雪地上開過車。我怎麼會知道？因為《跑車浪漫旅4》」更有玩家大讚，《Rock Band》讓他真的開始學打鼓，只是打遊戲，卻學會腳和雙手如何協調配合，雖然在現實生活中並不是什麼厲害的鼓手，但歸功於遊戲至少能穩穩打出節拍。