（更新時間6/8 15:05，新增影響範圍）受到鋒面接近、西南風增強及午後對流雲系發展旺盛，今（8）日下午全台各地都開始降下大雨，台北市、新北市也被氣象署列入大雷雨警訊範圍。經濟部水利署也在下午發布最新淹水警戒，《NOWNEWS今日新聞》也將在本文不斷更新警戒區範圍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
⚠️淹水警戒範圍（更新時間15:05）
 
一級警戒 
台北市：中山區
新北市：中和區 （時雨量49.5毫米）、新店區。

二級警戒
台北市：中正區 、 內湖區 、 士林區(時雨量64毫米)。
新北市：土城區 、 永和區。

▲經濟部水利署今（8）日14點20分發布最新淹水警戒範圍。
▲經濟部水利署今（8）日14點20分發布最新淹水警戒範圍。
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

相關新聞

16縣市豪雨特報！北北基「大雷雨轟炸2小時」　嚴防淹水、強陣風

鋒面＋西南氣流夾擊！氣象署：明後天全台豪大雨　威力不輸颱風

最強梅雨來了！台北等16縣市「大雨特報」到明天　越晚雨越大

大雨特報／對流發展旺！氣象署：嘉義、南高屏警戒　今起連下一周

潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...