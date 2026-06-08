（更新時間6/8 15:05，新增影響範圍）受到鋒面接近、西南風增強及午後對流雲系發展旺盛，今（8）日下午全台各地都開始降下大雨，台北市、新北市也被氣象署列入大雷雨警訊範圍。經濟部水利署也在下午發布最新淹水警戒，《NOWNEWS今日新聞》也將在本文不斷更新警戒區範圍。
⚠️淹水警戒範圍（更新時間15:05）
一級警戒
台北市：中山區
新北市：中和區 （時雨量49.5毫米）、新店區。
二級警戒
台北市：中正區 、 內湖區 、 士林區(時雨量64毫米)。
新北市：土城區 、 永和區。
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
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一級警戒
台北市：中山區
新北市：中和區 （時雨量49.5毫米）、新店區。
二級警戒
台北市：中正區 、 內湖區 、 士林區(時雨量64毫米)。
新北市：土城區 、 永和區。
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。