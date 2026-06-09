梅雨季正式開始，近期各地都豪雨不斷，雨傘使用率也大增。那麼壞掉的雨傘究竟該丟垃圾車還是回收車？答案其實與材質有關。環保局表示，雨傘屬於金屬、塑膠及布料組成的複合材質，建議先拆解分類後再交由回收系統處理。其中金屬傘骨可回收，傘布與塑膠傘柄則屬一般垃圾。若未依規定分類，恐面臨1200元至6000元罰鍰。各地環保局也鼓勵民眾將傘布改造成環保袋、防水套或野餐墊，延長物品使用壽命，兼顧環保與資源再利用。
壞掉雨傘丟回收還一般垃圾？各縣市做法一次看
新北市政府環境保護局曾透過《新北i環保》粉專提醒，雨傘屬於複合材質物品，裡面含有金屬骨架，因此不能直接當成一般垃圾丟棄。最理想的方式是在丟棄前先進行簡易拆解，將不同材質分開處理。金屬骨架可歸類為「廢金屬類」回收，傘布及塑膠傘柄則屬一般垃圾。若民眾不方便自行拆解，也可直接交由清潔隊或循線回收車協助處理。
針對雨傘回收方式，《新北i環保》進一步說明，金屬傘骨需先拆下後交給資源回收系統，而傘布與塑膠材質則不可回收。由於雨傘構造複雜，若未分類直接丟棄，不僅影響回收效率，也會增加後端處理難度。
高雄市環保局則建議，民眾可利用剪刀或刀片沿著傘布縫線拆開，將金屬骨架與傘布分離。其中鋁製、鐵製傘骨可交由資源回收車收運；至於傘布與塑膠傘柄，則應交由垃圾車清運。台中、桃園市及台南市環保局也提出相同做法，呼籲民眾落實拆解分類後再丟棄。
環保團體「RE-THINK重新思考」在《回收大百科》中也指出，一般雨傘主要由傘骨、傘布及握把組成，材質多為鋁、鐵、尼龍布與塑膠。回收時，金屬傘骨可視為鐵製品回收，塑膠握把屬塑膠類，而傘布則應歸入一般垃圾處理。
桃園市環保局也提醒，雨傘是由金屬骨架、塑膠傘柄及防水傘布等不同材質組成，若未拆解就投入垃圾車，不但增加清潔隊作業負擔，還可能損壞垃圾車與焚化爐設備。
雨衣也不能亂丟！環保局示警：丟錯最重罰6000元
除了雨傘之外，台南市環保局也補充，雨衣回收方式須依材質判斷。若為單一塑膠材質的輕便雨衣，可視為塑膠類資源回收物，但回收前需確認沒有油污並移除非塑膠配件。至於含有拉鍊、反光條、鈕扣或伸縮帶等複合材質的一般雨衣，若沒有回收標章，則應視為一般垃圾處理。
根據《廢棄物清理法》第12條規定，一般廢棄物的分類、貯存、運輸及排出方式，必須符合主管機關規範。若未依規定分類或隨意棄置垃圾，依同法第50條規定，可處新台幣1200元至6000元罰鍰。環保局呼籲民眾從日常生活落實分類與源頭減量，減少一次性用品使用，讓資源有效循環利用，共同維護環境永續。
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新北市政府環境保護局曾透過《新北i環保》粉專提醒，雨傘屬於複合材質物品，裡面含有金屬骨架，因此不能直接當成一般垃圾丟棄。最理想的方式是在丟棄前先進行簡易拆解，將不同材質分開處理。金屬骨架可歸類為「廢金屬類」回收，傘布及塑膠傘柄則屬一般垃圾。若民眾不方便自行拆解，也可直接交由清潔隊或循線回收車協助處理。
針對雨傘回收方式，《新北i環保》進一步說明，金屬傘骨需先拆下後交給資源回收系統，而傘布與塑膠材質則不可回收。由於雨傘構造複雜，若未分類直接丟棄，不僅影響回收效率，也會增加後端處理難度。
環保團體「RE-THINK重新思考」在《回收大百科》中也指出，一般雨傘主要由傘骨、傘布及握把組成，材質多為鋁、鐵、尼龍布與塑膠。回收時，金屬傘骨可視為鐵製品回收，塑膠握把屬塑膠類，而傘布則應歸入一般垃圾處理。
桃園市環保局也提醒，雨傘是由金屬骨架、塑膠傘柄及防水傘布等不同材質組成，若未拆解就投入垃圾車，不但增加清潔隊作業負擔，還可能損壞垃圾車與焚化爐設備。
除了雨傘之外，台南市環保局也補充，雨衣回收方式須依材質判斷。若為單一塑膠材質的輕便雨衣，可視為塑膠類資源回收物，但回收前需確認沒有油污並移除非塑膠配件。至於含有拉鍊、反光條、鈕扣或伸縮帶等複合材質的一般雨衣，若沒有回收標章，則應視為一般垃圾處理。
根據《廢棄物清理法》第12條規定，一般廢棄物的分類、貯存、運輸及排出方式，必須符合主管機關規範。若未依規定分類或隨意棄置垃圾，依同法第50條規定，可處新台幣1200元至6000元罰鍰。環保局呼籲民眾從日常生活落實分類與源頭減量，減少一次性用品使用，讓資源有效循環利用，共同維護環境永續。