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張育萌回顧，2022年地方選舉期間，黃國昌雖仍具時代力量身份，卻在選前黃金週直接不演了，站上民眾黨候選人黃珊珊的造勢舞台，並公開表示「加入這個團隊」。他認為此舉引發時力內部震盪，並影響選戰氣勢，「黃國昌這樣一搞，時代力量在台北當選0席、全軍覆沒；民眾黨第一次在台北選，就上了4席」。
黃國昌離開時力「投奔民眾黨」！張育萌：戰友受不了爛人
張育萌續指，黃國昌在2022年底正式退出時代力量後，隨即宣布認同柯文哲理念並加入民眾黨，接著迅速被列入不分區立委名單。柯文哲當時更曾公開表示，「民眾黨5個立委加起來，都沒有黃國昌厲害」，引發外界高度關注。
針對黃國昌在新書中提及「時代力量被民進黨影響導致混亂」，張育萌狠酸，搞得好像黃國昌自己留到最後、萬不得已，才只好離開這個「綠化」的時代力量；殊不知，多數的戰友根本就是受不了黃國昌這個爛人，離開也不口出惡言，只想閃得越遠越好。
黃國昌鬼扯「救國家」！張育萌：只感到滿滿的噁心
張育萌吐槽，黃國昌因為怕被罵賣黨求榮，自圓其說稱2013年父親病危之際，是被當時還在台大醫院服務的柯文哲所拯救，因此2023年自己決定加入柯團隊，才能把國家救回來。他進一步提到，黃國昌把自己排在時代力量不分區第4名時，也說是「在救時代力量」。
「全世界，黃國昌最偉大，只有他能救黨、救國家。」張育萌強調，他猶記2022年看著黃國昌站上黃珊珊舞台時，自己只覺得震驚和傻眼；一路到隔年，黃國昌把時力搞爛後，直接帶槍投靠，鬼扯這樣才能救國家，「我就只感到滿滿的噁心」。