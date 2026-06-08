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▲SK海力士與韓國7-11推出的HBM chips餅乾在黃仁勳影響下掀起熱潮。（圖／翻攝自@rohanpaul_ai）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪問韓國，與韓國科技巨頭頻繁會晤，甚至在首爾弘大的烤肉餐廳大啖五花肉，與SK集團會長崔泰源等人發放餅乾，值得注意的是，這款餅乾在黃仁勳帶貨後瞬間爆紅，同款商品銷量暴增700%，且這款商品名稱也有諧音小巧思。根據韓聯社報導，黃仁勳5日當天和SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、NAVER董事長李海珍一起進行五花肉聚餐，餐敘後也向現場民眾贈送了這款零食，並當場拆開包裝品嚐。這款零食是 SK 集團為紀念此次聚會特別準備的，「Seven Select 蜂蜜香蕉口味 HBM 洋芋片」，是韓國7-Eleven與韓國記憶體大廠SK海力士合作推出的產品，其名稱取自「Honey（蜂蜜）」、「Banana（香蕉）」、「Mat（韓文『口味』）」等字首縮寫，並以「Chips（洋芋片）」結尾。產品名稱也巧妙地一語雙關，能夠同時聯想到全球 AI 市場核心記憶體技術 HBM（高頻寬記憶體）以及半導體「晶片（Chip）」。韓聯社提到，黃仁勳在訪韓期間分送的便利商店零食銷量暴增，零售業界正掀「黃仁勳熱潮」。韓國7-Eleven8日公布的數據，其自有品牌商品「蜂蜜香蕉口味 HBM 洋芋片」在6日至7日的銷售額，較一週前同日暴增約8倍（704%）。不僅銷售量激增，網路搜尋熱度也同步飆升。以 7-Eleven 手機應用程式為例，6日至7日期間搜尋這款零食的次數，較前一週同日暴增160倍。