鳳凰花開的六月畢業季，各大校園陸續進行畢業典禮，許多家長盛裝出席孩子的人生大事，但近期有媽媽參加兒子畢業典禮，以一襲爆乳黑色上衣大露香肩，加上黑色超短褲的火辣穿搭前往，引爆議論。在社群平台也掀起年輕少婦出席孩子畢典的穿搭軍備競賽，媽媽參加畢業典禮穿搭以及究竟參加兒女畢業典禮該穿什麼？在日本是一個受到重視的話題，許多時尚潮流媒體雜誌甚至會特別盤點可行穿著供家長參考。
媽媽爆乳參加兒畢典 引發議論
在社群平台Threads上，近期台灣許多家長紛紛曬出參加孩子畢業典禮的照片，尤其有許多媽媽精心打扮出席。然而，一名自稱從事「生命清理員」的母親近日分享自己參加大兒子國中畢業典禮的照片，身穿爆乳且露出香肩的黑色上衣以及黑色短褲，超辣穿搭引發社群論戰；面對大批網友質疑「我媽媽如果穿這樣來我的畢業典禮，我會覺得很丟臉」等語，這名母親也在社群火大反擊，怒嗆網友「我想做什麼就做什麼，沒必要聽你們對我的穿著做評斷。」
這篇貼文吸引數十萬人關注，貼文下方也有許多媽媽丟出自己參加孩子畢業典禮的穿搭照，可看到長裙、套裝、洋裝紛紛出籠，各種正式精心打扮照，瞬間讓畢業典禮的家長穿搭也成為一場軍備競賽。
日本媽媽參加孩子畢業典禮都怎麼穿？
事實上，家長在社群上曬出孩子「卒業式（畢業典禮）」的家庭照，在日本社群上是相當常見的貼文，可看到大多數家長都身穿正式服裝前往，「卒業式の母親の服装」也是許多時尚潮流雜誌的熱門主題之一。在「洋服の青山」等西服店或是日本樂天等線上商城搜尋中，「卒業式 スーツ(套裝) 母」也是相當熱門的搜尋關鍵字，店家甚至會有「卒業式」特集來讓許多媽媽選擇。
日本時尚潮流雜誌PLST MAGAZINE與Story Web等時尚媒體甚至會針對幼兒園到高中畢業典禮，以及母親年齡從30歲到50歲，分別給出穿著建議。
日媒提到，孩子人生中重要的里程碑，幼兒園畢業典禮與國小到高中畢業典禮，對媽媽而言，這同樣是一個值得紀念的重要日子。因此，許多人都希望以符合場合、優雅得體的典禮服裝出席，但也常會煩惱「到底該穿什麼才正確呢？」身為家長，穿著的基本原則是展現符合場合的優雅與端莊。應避免過於華麗或過度休閒的服裝，同時兼顧整潔感與適度的華麗感。「低調卻不失品味」的風格最為理想。
針對幼兒園畢業典禮，PLST MAGAZINE認為，幼兒園畢業典禮與畢業典禮雖然不需要像正式晚宴那樣隆重，但仍適合以正式服裝為基礎的「半正式（Semi-Formal）」穿搭。建議選擇優雅的典禮套裝並搭配胸花（Corsage）等配件。如果選擇和服，也建議半正式和服或純色和服，都是穩健之選。
畢業典禮最常見的穿搭就是「洋裝搭配外套」或「套裝」，無領或修身款式的外套很受歡迎，給人一種簡約精緻的感覺。洋裝方面，建議選擇及膝或中長款式，以凸顯優雅和氣質。
若身穿褲裝，黑色、海軍藍、灰色等深色系是最基本的選擇。這些顏色既能維持典禮莊重的氛圍，也能展現成熟穩重的氣質，搭配一朵鮮豔的胸花或其他配件，就能打造出適合典禮的造型。
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在社群平台Threads上，近期台灣許多家長紛紛曬出參加孩子畢業典禮的照片，尤其有許多媽媽精心打扮出席。然而，一名自稱從事「生命清理員」的母親近日分享自己參加大兒子國中畢業典禮的照片，身穿爆乳且露出香肩的黑色上衣以及黑色短褲，超辣穿搭引發社群論戰；面對大批網友質疑「我媽媽如果穿這樣來我的畢業典禮，我會覺得很丟臉」等語，這名母親也在社群火大反擊，怒嗆網友「我想做什麼就做什麼，沒必要聽你們對我的穿著做評斷。」
這篇貼文吸引數十萬人關注，貼文下方也有許多媽媽丟出自己參加孩子畢業典禮的穿搭照，可看到長裙、套裝、洋裝紛紛出籠，各種正式精心打扮照，瞬間讓畢業典禮的家長穿搭也成為一場軍備競賽。
日本媽媽參加孩子畢業典禮都怎麼穿？
事實上，家長在社群上曬出孩子「卒業式（畢業典禮）」的家庭照，在日本社群上是相當常見的貼文，可看到大多數家長都身穿正式服裝前往，「卒業式の母親の服装」也是許多時尚潮流雜誌的熱門主題之一。在「洋服の青山」等西服店或是日本樂天等線上商城搜尋中，「卒業式 スーツ(套裝) 母」也是相當熱門的搜尋關鍵字，店家甚至會有「卒業式」特集來讓許多媽媽選擇。
日媒提到，孩子人生中重要的里程碑，幼兒園畢業典禮與國小到高中畢業典禮，對媽媽而言，這同樣是一個值得紀念的重要日子。因此，許多人都希望以符合場合、優雅得體的典禮服裝出席，但也常會煩惱「到底該穿什麼才正確呢？」身為家長，穿著的基本原則是展現符合場合的優雅與端莊。應避免過於華麗或過度休閒的服裝，同時兼顧整潔感與適度的華麗感。「低調卻不失品味」的風格最為理想。
畢業典禮最常見的穿搭就是「洋裝搭配外套」或「套裝」，無領或修身款式的外套很受歡迎，給人一種簡約精緻的感覺。洋裝方面，建議選擇及膝或中長款式，以凸顯優雅和氣質。
若身穿褲裝，黑色、海軍藍、灰色等深色系是最基本的選擇。這些顏色既能維持典禮莊重的氛圍，也能展現成熟穩重的氣質，搭配一朵鮮豔的胸花或其他配件，就能打造出適合典禮的造型。