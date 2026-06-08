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▲750億美元、2兆估值、第一天漲幅歷史均值30%⋯SpaceX上市了，全球股市準備好了嗎？（圖／美聯社／達志影像）

▲750億美元、2兆估值、第一天漲幅歷史均值30%⋯SpaceX上市了，全球股市準備好了嗎？（圖／美聯社／達志影像）

今日（6月12日）是全球資本市場等待已久的歷史性時刻——馬斯克旗下SpaceX正式在那斯達克掛牌上市，代號「SPCX」，每股定價135美元，估值高達約2兆美元，募資規模達750億美元，一舉打破2019年沙烏地阿美290億美元的史上最大IPO紀錄。然而這場世紀IPO帶來的不只是歡呼，更是全球股市的一場資金大地震。SpaceX 2025年營收達186億美元，年增33%，但同時也出現49億美元的營業虧損；2026年第一季營收成長進一步放緩至15%，營業虧損擴大至19億美元，主因是在火箭研發與AI基礎建設上的鉅額投入。SpaceX的市值約2兆美元，以近四季合計營收193億美元計算，本益比高達103倍——這個數字對傳統價值投資人來說堪稱「天文數字」，但對AI與太空基礎建設概念的成長型投資人而言，這正是他們願意押注的未來。根據佛羅里達大學IPO研究中心主任傑伊・雷特（Jay Ritter）的統計，自2020年以來超過700家公司在美國交易所掛牌，第一天平均漲幅達30%——若SpaceX也重演這個歷史均值，單日市值增幅將突破6,000億美元。這場世紀IPO的衝擊波，早在掛牌前就已在全球股市悄悄發酵。MSCI早在今年2月的情境分析報告中警告，2026年的大型IPO潮，尤其是SpaceX，可能釋放出數以百億美元計的被動投資資金流動，觸發各大指數成分股的板塊重新配置，並從新掛牌公司以外的市場抽走流動性。日本市場在消息發酵後已出現資金從半導體族群流出的跡象，日經指數本週進入高波動期。根據NH投資證券的預測，韓國KOSPI本週預測區間已上調至7,800至8,900點，但SpaceX掛牌帶來的資金流動與獲利了結賣壓，被列為本週最大市場變數。值得一提的是，韓國本土基金業者正積極搶進SpaceX IPO的股票配額，韓華、LG能源解決方案等韓國製造商也已悄悄打入SpaceX供應鏈，被視為間接受惠族群。台積電是SpaceX生態系中的潛在重要夥伴——SpaceX的AI運算基礎建設、Starlink衛星通訊晶片，乃至未來的人形機器人計畫，都高度依賴先進製程晶片。市場人士指出，台積電ADR及相關半導體供應鏈廠商，在SpaceX正式掛牌後的資金配置調整中，可能同時扮演「獲利了結標的」與「長線受惠概念股」兩種角色，台股投資人需密切留意。SpaceX目前已與Anthropic簽署一份每月12.5億美元的三年合約，讓Anthropic存取其Colossus超級電腦的算力，這筆合約預計將在2026年下半年帶來顯著的營收加速。SpaceX目前主要營收來自Starlink連接服務，但AI算力業務的成長潛力被認為將快速超越主業。 分析師指出，這場世紀IPO的規模，其對資本市場的潛在衝擊，可比擬1911年標準石油被拆分重組對市場格局的改變——只不過這次是以資金流入而非拆分的方式重塑版圖。分析師也提醒，SpaceX的比特幣庫存高達8,285枚，使這次IPO也為公開市場帶來顯著的比特幣曝險部位。加密貨幣市場可能因資金從比特幣等數位資產流向SpaceX股票而承壓，上週比特幣跌破6萬美元的行情，部分也被解讀為此次資金重配置效應的提前反映。從日本、韓國到台灣，從股市到加密貨幣，SpaceX的掛牌上市正在以過去從未有過的方式，重寫全球資本市場的遊戲規則。對台灣投資人而言，這不只是一個「美股打新」的機會，更是一場牽動全球科技供應鏈與資金生態的歷史性時刻——而台灣，正站在這場風暴的核心位置。