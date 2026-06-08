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檢調2月大動作搜索！高金素梅獲百萬交保

涉侵占原民協會補助

疫情期間物資遭疑非法輸入 多名關聯人陸續應訊

台北地檢署今年2月間，因無黨籍立委高金素梅因涉詐領人頭助理費案、利用台灣原住民多族群文化交流協會詐領補助款、發放陸製快篩試劑違反《醫療器材管理法》等案發動搜索、約談，今（8）日偵查終結，依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物、《醫療器材管理法》意圖供應未經核准擅自輸入醫療器材等罪嫌起訴。檢調單位2月10日曾發動大規模搜索，清查高金素梅住處及立法院辦公室等三十處據點，並約談多位相關人員，高金素梅當時獲檢方諭令100萬元交保。檢方調查指出，高金素梅涉嫌於2015年間至2018年間，利用其成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」承辦活動，向原民會、中油、台電等單位申請補助款，卻涉嫌以虛增金額、浮報支出等手法詐領經費。此外，檢方也正持續比對其涉嫌利用人頭掛名詐領立法院助理費的涉案期間與資金流向。另一方面，針對高金素梅於二〇二二年疫情期間募集中國製快篩與N95口罩等物資，檢調懷疑相關醫療器材涉及非法輸入，目前正同步釐清人頭掛名進口問題。日前相關涉案人士越秋女、陳政宗、簡智隆，以及台東縣金峰鄉代會主席高勤書等四人，已陸續接受檢方約談後請回。