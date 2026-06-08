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韓國近期因為地方選舉選票用紙不足，而引發的政治風波，延燒到演藝圈，造成多位明星無辜躺槍。繼IU、趙寅成接連遭到洗版後，演員李棟旭也成為最新的受害者，大批網友紛紛湧入李棟旭的個人IG，逼迫他必須對政治事件表態，引發網路正反雙方的激烈論戰。由於去年4月前總統尹錫悅的彈劾案獲得通過時，李棟旭就在與粉絲互動的付費通訊平台「Bubble」上，感性地分享：「啊，現在總算是春天了呢，冬天實在太漫長了」，並貼心地提醒粉絲當天天氣晴朗，可以出門享受週末。內文當時就被部分保守派網友過度解讀，甚至將他貼上政治標籤。因此在本次選票爭議事件發生後，許多不理性的網友便跑到李棟旭的IG留下指責的言論，質問李棟旭對於蠶室示威運動的看法，語帶嘲諷地寫下：「不是應該又要發表正義言論了嗎？」、「國民參政權受到侵害，為什麼現在保持沉默？」等字眼，更有網友痛罵演員是「選擇性憤怒調節障礙」。不過，留言區也有大批理性的粉絲與網友出面力挺，認為政治選舉的疏失不應該遷怒到演員身上，紛紛留言反擊惡評，形成各持己見的對立局面。首爾松坡區蠶室7棟第二投票所在日前選舉期間，發生選票準備不足的離譜事件，導致部分市民無法順利投票。不滿權益受損的民眾隨後發起抗爭，要求當地區域必須重新進行選舉。李在明總統也在昨（7）日當天緊急於社群媒體上發表聲明，嚴正強調國民的參政權是憲法賦予的權利，絕對不容許受到任何侵害，並呼籲國會必須盡快針對選委會的疏失展開國政調查，並徹底改善相關制度。