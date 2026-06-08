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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出台北登山步道應打造「大台北天際線」等政見，對此民眾黨創黨主席柯文哲今（8）日受訪表示，自己是聽不太懂，一開始以為講的是屋頂，直呼是不好的宣傳。沈伯洋回應表示，其實大台北天際線是山友在2016、17年提出來的，剛好已是柯市長的時代，認為這些山友也是市民，意見應該被尊重，認為柯文哲可能忘了或有點誤會。對於柯文哲表示聽不懂大台北天際線，還以爲講的是台北的屋頂。沈伯洋說明，如果大家熟悉的話，這是在2016、17年，由山友們所提出來的一個以台北盆地為主的登山路線，其實山友們很喜歡。沈伯洋表示，大台北天際線是以盆地為本去討論路線，其實山友們很喜歡的，這並非自己提出來的，而是山友們所提的，而這些人也都是市民，他們的意見應該要被尊重才對。沈伯洋說，這概念大概是山友在2016、17年所提出，剛好也是柯市長的時代，所以覺得柯文哲可能忘了或可能有點誤會。