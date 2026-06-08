我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市敬老卡將自7月起由現行480點提升至600點。不過，許多長輩反映點數用不完，希望可以累積或擴大使用範圍。台北市長蔣萬安今（8）日在市議會答詢時表示，明年下半年換發二代卡後，將開放其中300點於超商、超市、藥局及農會等通路使用，包含可以兌換豆漿、鮮奶，未使用完的點數也可以累積。蔣萬安今日下午赴議會市政總質詢。國民黨台北市議員闕枚莎表示，台灣65歲長者每5個人就有一個有骨質疏鬆問題，她去年已提案市府應利用轉換敬老愛心二代卡，同步推動點數累積至下個月使用，用不完的點數可以到超商兌換鮮奶、豆漿等。蔣萬安指出，二代敬老卡換發完，自今年7月起由現行480點提高至600點，明年將迎來第2波跨界點數使用升級，規劃自下半年起，未使用完的點數就可以累積到下個月使用。蔣萬安說，上週市政會議他已宣布開放300點可到超商、超市、藥局、農會兌換各項的生活物資、用品，包含鮮奶、豆漿，讓點數使用頻率更具彈性，使敬老愛心卡的使用方式更加多元、更具彈性。