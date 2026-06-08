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NBA總冠軍賽G3即將在麥迪遜廣場花園（MSG）引爆，尼克隊目前以2：0大比分領先馬刺隊，有望在家鄉父老面前挑戰自隊史53年來的首座冠軍。然而，這場原本就已話題十足的對決，因美國總統川普（Donald Trump）宣布將親自出席觀賽，意外增添了政治色彩。面對部分球迷揚言將以「噓聲」伺候，尼克隊當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）則呼籲球迷將重心放在賽場上。據美媒報導，川普已受尼克隊老闆多蘭（James Dolan）之邀，確定出席明日的總冠軍賽G3，這也將使他成為史上第一位出席NBA總冠軍賽的現任美國總統。為迎接這位「超級球迷」的到來，麥迪遜廣場花園已進行大規模安保升級，甚至取消了球場外的官方觀賽派對，現場氛圍緊張感與期待感並存。儘管NBA主席蕭華（Adam Silver）公開表示歡迎，並強調體育應是凝聚各方的平台，但網路上已有不少尼克球迷表示，屆時將以噓聲表達對川普到場的不滿，這讓賽場外的輿論較勁火藥味十足。面對球迷可能發起的抗議聲浪，尼克球星唐斯在受訪時則展現了大將之風。他認為，體育的核心價值在於帶給球迷希望，而非政治紛擾。唐斯表示：「球迷們為了這一天等待太久，他們有權利在麥迪遜廣場花園享受總冠軍賽。希望已經重返紐約，但『成功』這個詞我們還沒真正觸及，我們必須持續戰鬥，直到將冠軍帶回這座城市。」他強調，球員的首要任務是給予球迷值得喝采的表現，而非陷入場外的紛擾。客隊馬刺隊方面，陣中核心文班亞馬（Victor Wembanyama）在面對川普出席以及紐約主場爆滿的敵意觀眾時顯得相當冷靜。當被問及這是否會造成干擾時，他表示：「不會。我練習過如何在壓力中與外界隔離，這與奧運期間經歷的媒體狂熱沒什麼不同。」然而，文班亞馬前兩場比賽在關鍵時刻的失誤與打鐵，顯示他確實受到這場大賽壓力的考驗。面對紐約球迷與媒體的高度關注，這位年輕天才能否在客場頂住壓力，為馬刺守住最後的生機，將是明日比賽的另一大看點。除了政治焦點，G3的現場星光熠熠。包括提摩西·夏勒梅（Timothee Chalamet）與班·史提勒（Ben Stiller）等好萊塢名流皆預計出席。目前G3的轉售票價已飆漲至驚人的天價，最便宜的座位區門票也需超過9000美元。