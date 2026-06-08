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天價懸賞掀全民動員！陳美琪失蹤 36 小時就找到

▲陳美琪在失蹤約 36 小時後終於被找到，尋獲地點是在同村鄰居的自家庭院。（圖／翻攝自Threads@lilychen0403）

50萬賞金真的拿到了？超感動結局曝光

▲廖先生僅留下 8 萬元的紅包沾沾喜氣，剩餘的 42 萬元款項則由陳、廖兩家共同聯名捐出。（圖／廖先生）

5月底震撼全台灣的走失狗「陳美琪」懸賞事件，桃園陳小姐祭出高達 50 萬元的懸賞金，只為尋找她相伴 12 年、在雲林意外走失的愛犬「陳美琪」，消息一出立刻引發全台關注。當時甚至有大批民眾成為「尋找美琪賞金獵人」前往現場，最終由同村的廖姓長輩在自家屋外順利尋獲，而50萬的懸賞金去向也出爐，形成了善意的循環。這起尋犬事件源於家住桃園的陳小姐，在 5 月底陪同丈夫返回雲林縣二崙鄉探望公婆。沒想到，她視如家人的 12 歲高齡米克斯「陳美琪」卻意外走失。由於毛孩年事已高，陳小姐心急如焚，直接在社群平台上祭出 50 萬元的高額懸賞金。驚人的金額與深厚的情感迅速在網路擴散，大批網友衝往走失地點附近投入搜尋。最終在全台關注的巨大搜尋能量之下，「陳美琪」在失蹤約 36 小時後終於被找到。尋獲地點是在同村鄰居的自家庭院，65 歲的廖先生偶然在陰涼處發現了疲憊的「陳美琪」。他第一時間通知飼主，讓全台矚目的尋犬記畫下句點，也讓一家人得以重聚。成功尋獲「陳美琪」之後，飼主是否真的有支付50萬元懸賞金也成為許多網友好奇的焦點。事實上，廖先生與陳小姐丈夫為同村鄰居，且雙方家族早有熟識的淵源，廖男在尋獲狗狗的當下便公開表明，自己絕對不願意收下全額的天價懸賞金。不過，陳小姐與丈夫堅持守信，在尋回愛犬當天便親自登門致謝，先送上 8 萬元現金紅包，隔天更再度前往廖男住處補齊其餘的 42 萬元款項，以實際行動百分之百兌現了當初的承諾。廖先生體諒現在年輕人賺錢非常不容易，認為自己只是舉手之勞，實在不能收下這麼多錢。於是雙方坐下來討論，找到雙方都能安心接受的折衷方案，而善款目前已分別捐贈給當地的村內土地公廟、三和協天宮、三和太子團以及流浪動物相關團體，這個充滿愛的決定，讓一場愛犬走失意外，昇華為一段一人守信、一人溫暖的社會佳話。