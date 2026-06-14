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📌以下為本文重點：

《稻草人》劇情大綱

《稻草人》角色介紹

《稻草人》收看平台

《稻草人》真實案件

《稻草人》必看亮點

（涉及嚴重劇透）

姜泰柱（朴海秀 飾）

車恃穎（李熙俊 飾）

徐志媛（郭善英 飾）

李起範（宋建熙 飾）–原型：第5起案件嫌疑人金某

李起宦／李俑遇（丁文晟 飾）–原型：真兇李春在

林錫萬（白承煥 飾）–原型：尹城汝

▲朴海秀（右）在《稻草人》中飾演熱血刑警姜泰柱，李熙俊則飾演為破案不擇手段的檢察官車恃穎（左）。（圖／翻攝自IG@ena_drama）

被害者死亡人數高達14人 最小僅13歲

李春在犯的案不只10起？8歲女童至今未被找到

警方嚴刑拷問 他無辜坐了20年冤獄

警方拷問致死 嫌疑人精神崩潰自殺

真兇出身於農村家庭 因姦殺妻子妹妹入獄

破案後首次翻拍 《信號》、《隧道》都曾拍過

《稻草人》劇名意義曝光 暗諷當時體制

真兇血型不吻合？真實案件也因此逃過一劫

他無辜被關20年 竟是真兇還他清白