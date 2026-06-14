韓劇《稻草人》在播放後掀起高度討論，就算已在上個月結局，但依然讓觀眾感到後勁十足。《稻草人》劇情改編自韓國在1988年發生的歷史著名懸案「華城連環殺人案」，且該劇還是於2019年抓獲真兇後的首個翻拍作。內容穿插在兇案發生的1988年，與破案的2019年，其中真兇的自白，還幫當初被以模仿犯逮捕入獄，無辜被關進20年的嫌疑人洗刷冤屈，超真實還原讓大家看得起雞皮疙瘩又咬牙切齒。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理該劇懶人包，讓讀者們劇情、角色、真實案件、收看平台一次看。以下內容涉及劇情重點，請斟酌閱讀。
📌以下為本文重點：
《稻草人》劇情大綱
《稻草人》角色介紹
《稻草人》收看平台
《稻草人》真實案件
《稻草人》必看亮點
《稻草人》劇情大綱
《稻草人》改編自韓國真實歷史懸案「華城連環殺人案」，破案後又稱為「李春在連環殺人事件」。劇情橫跨1988年至2019年震驚韓國社會的「康盛」兇殺案，兇手假扮成稻草人，針對路過穿短裙配絲襪的女性下手，先將受害人手腳綁在後方，再用絲襪勒死對方，再將遺體棄置於農田中央。一名刑警率先發現這是一起連環殺人案後，便開始積極追查，不少人也因此含冤被抓，受到嚴刑拷打，一名被指認為模仿犯的無辜之人，甚至在獄中度過了20年，直到真凶自白後，才終於獲得清白。
《稻草人》角色介紹（涉及嚴重劇透）
姜泰柱（朴海秀 飾）
朴海秀飾演率先發現這是一場連環殺人案的刑警姜泰柱，從首爾被下調回故鄉「康盛」後，為了找回警察榮譽，他全力追查當地的連環殺人案。雖然痛恨學生時代曾霸凌自己的車恃穎，但為了將真兇緝捕歸案，他不得不與對方合作。
車恃穎（李熙俊 飾）
李熙俊飾演為了目的不擇手段的檢察官車恃穎，他主導備受關注的康盛連環殺人案調查，個性精明且帶有野心，試圖將這起轟動全國的案件作為踏入政界的跳板，因此與姜泰柱結盟。
徐志媛（郭善英 飾）
郭善英飾演充滿正義感的康盛日報記者徐志媛，她擁有身為記者應有的使命感與堅定信念，認為必須記錄並揭露事件真相，在背後密切關注警方與檢方的動向。
李起範（宋建熙 飾）–原型：第5起案件嫌疑人金某
宋建熙飾演無辜被誤認為真兇的被害人之一李起範，在車恃穎的命令下，遭到警方嚴刑拷打，雖然最終獲得清白，但因傷勢過度嚴重，未及時送醫治療，而在出獄當天死亡。
李起宦／李俑遇（丁文晟 飾）–原型：真兇李春在
丁文晟飾演溫和的書店老闆李起宦，也是李起範的哥哥，與姜泰柱及徐志媛的好朋友。他眼睜睜看著弟弟無辜被捕入獄，還受到嚴刑拷打致死，但也沒有承認自己真兇的身分。
林錫萬（白承煥 飾）–原型：尹城汝
白承煥飾演在五金店當修理工，患有先天性小兒麻痺症的林錫萬，他被抓進監獄遭到嚴刑拷打後，不得不被迫認罪，最終坐了30年的冤獄，直到真兇在30年後自白，才洗刷冤屈。
《稻草人》收看平台
《稻草人》在2026年4月20日開播後，已於5月26日結局，全劇共12集，可在friDay影音觀看。
《稻草人》真實案件
被害者死亡人數高達14人 最小僅13歲
「華城連環殺人案」發生在1986～1994年的華城與清洲，兇手多在深夜埋伏於農田間的偏僻小徑、草叢或排水溝附近，搜尋落單女性，將其強暴後，使用被害者的絲襪、內衣等衣物綑綁手腳並勒死，並將屍體棄置於荒郊野外或農田，共殺害了14名女性，年齡層從13歲到71歲都有，範圍非常廣，僅一人被強姦後成功逃脫。其中13歲被害人下體被塞入圓珠筆、叉子和湯匙等物品，69歲被害人則被塞入襪子。當年警方動員超過200萬人進行搜查，調查了近2萬名嫌疑人，始終未能抓到真兇。
李春在犯的案不只10起？8歲女童至今未被找到
然而，李春在被抓到後，先是否認犯案，之後被攻破心防，寫下紙條「殺人12+2、強姦19、未遂15」，意思是12起案件在華城附近，2起則在清州，共坦白犯下了另外5起未公開姦殺案及性侵30多人。2020年7月，韓國警方也宣布調查結果，確認加上華城連環殺人案，李春在共犯下23起犯行、殺害14人。其中也包含了一名8歲女童，該名女童在放學途中失蹤，當時因未尋獲遺體而長期被列為「失蹤案件」。李春在向警方坦承，他當時為了滿足性慾而對該名女童進行性侵並將其殺害，但屍體則至今都尚未被找到。
警方嚴刑拷問 他無辜坐了20年冤獄
在龐大的壓力下，警方還多次屈打成招，製造了震驚社會的「第8起案件冤獄」。由於這起案件與其他的不同，是在被害人臥室中犯案，因此被認為是「模仿犯罪」，導致無辜男子尹城汝坐了19年6個月的牢後獲釋，在李春在於2019年坦承犯案後，法院才在2020年為尹城汝洗刷冤屈，他獲賠25億1700萬韓幣（約台幣5千235萬元）。而李春在則因案件在2006年已超過當時韓國法律的追訴時效，所以最終並未因華城連環殺人案而受到任何新的法律制裁。
不過在第8起案件被確認為冤獄後，警方也開始調查當年是否執法不當，不料當時負責該案的刑警朴某，竟在2019年12月被發現於京畿道水原市一間旅館內自殺身亡，更是讓外界猜測有陰謀論。
警方拷問致死 嫌疑人精神崩潰自殺
除了無辜坐牢的尹城汝外，其實當年因警方嚴刑拷問下的被害人非常多，第5起案件的金某，在遭到警方非法拘留與嚴刑拷打後，因拷問的嚴重後遺症而在偵訊過程中死亡。第7起案件的嫌疑人朴某，在歷經殘酷拷問被釋放後，最終因精神崩潰而在父親墓旁上吊自殺，據悉至少有4人曾遭受過警方的暴力拷問。
真兇出身於農村家庭 因姦殺妻子妹妹入獄
真兇李春在於1963年1月31日出生在韓國京畿道華城郡的一個農村家庭，家中排行老大，有一名弟弟在他小時候不慎溺水身亡。而李春在之所以停止犯案，並不是因為知錯，而是於1994年因性侵殺害妻子的妹妹，遭判無期徒刑。他在釜山監獄服刑多年後，韓國警方於2019年重啟調查，隨著DNA鑑定技術的提升，國立科學搜查研究院重新檢測1980年代保存的案發現場證物，並在第5、7、9起案件的證物中，提取到的DNA與正在服刑的李春在完全吻合，才破了這個時隔30年的懸案。
《稻草人》必看亮點
破案後首次翻拍 《信號》、《隧道》都曾拍過
「華城連環殺人案」在破案前曾為了找真犯，被多部影視翻拍，第一部就是在2003年由奉俊昊執導、宋康昊主演的《殺人回憶》，電影精準刻畫了辦案人員如何在絕望與執念中，將自己推向製造冤案的深淵，諷刺當時體制下的無能。其中，該片結尾宋康昊凝視著當年案發下水道的畫面，更是呼應了片名《殺人回憶》，成為影史最著名的鏡頭之一。除了《殺人回憶》外，《岬童夷》、《Signal信號》、《隧道》等劇都曾翻拍，《岬童夷》與《隧道》更是用該案件貫穿整部劇。
而這次的《稻草人》則是破案後首次翻拍，比起之前電影與電視劇都以推測手法，猜測犯人身分、做案方式等細節，甚至一直都誤以為第8起案件是模仿犯所為。然而，這次劇情是取自兇手自白後的內容，雖然還是還是有加入虛構劇情，但在案情方面幾乎是完整還原了當年的連環殺人案。
《稻草人》劇名意義曝光 暗諷當時體制
《稻草人》的劇名雖然在劇中是形容真凶假扮成稻草人，來殺害經過附近的女性，但事實上，這個劇名真正的意義是在暗諷當時的社會體制。意旨許多掌握權力或本應找出真相的人，在時代壓力與體制下只能選擇沉默或草率結案，如同毫無實權、只能眼睜睜看著悲劇發生的「稻草人」。除此之外，更是指出那些被當作兇手入獄的無辜者，不過是體制為了平息眾怒而隨意推出來的「稻草人」。
真兇血型不吻合？真實案件也因此逃過一劫
在《稻草人》劇中，其實飾演男主角的朴海秀有一度懷疑真犯是不是李起宦，但最終因為血型不符，而沒有繼續追查。但其實真實案件也是一樣，真兇李春在為O型血，但當年警方檢驗犯人遺留的體液後，可能因血液樣本有交互污染，而錯誤推斷兇手為B型血，加上李春在當時沒有任何不良背景，因此讓當時已被警方列為嫌疑人的他逃過一劫。
他無辜被關20年 竟是真兇還他清白
在1998年發生的第8起案件中，一名13歲女學生在家中遭性侵殺害，當時警方在缺乏確鑿證據下，透過嚴刑逼供迫使患有小兒麻痺的尹城汝認罪，導致他被判處無期徒刑，之後減刑並於2009年假釋，無辜被關了20年，直到2019年李春在被發現是真兇後，坦承第8起案件也是自己所為，韓國法院才正式於2020年底宣告尹成汝無罪，還他清白。
但最可惡的是，當時遭控以電擊、毆打及剝奪睡眠等極端酷刑的檢警相關人員，並未全數認罪，雖然韓國警方正式立案調查並確認了非法逼供事實，但涉案人員多數以「年代久遠、記憶模糊」，或否認部分重罪指控來應對調查，並未表現出澈底的認罪態度。由於案件年代久遠，許多涉及濫權、偽造文書等罪行的追訴時效已經期滿，導致相關涉案人員最終也難以受到應有的法律制裁。
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《稻草人》真實案件
《稻草人》必看亮點
《稻草人》劇情大綱
《稻草人》改編自韓國真實歷史懸案「華城連環殺人案」，破案後又稱為「李春在連環殺人事件」。劇情橫跨1988年至2019年震驚韓國社會的「康盛」兇殺案，兇手假扮成稻草人，針對路過穿短裙配絲襪的女性下手，先將受害人手腳綁在後方，再用絲襪勒死對方，再將遺體棄置於農田中央。一名刑警率先發現這是一起連環殺人案後，便開始積極追查，不少人也因此含冤被抓，受到嚴刑拷打，一名被指認為模仿犯的無辜之人，甚至在獄中度過了20年，直到真凶自白後，才終於獲得清白。
《稻草人》角色介紹（涉及嚴重劇透）
姜泰柱（朴海秀 飾）
朴海秀飾演率先發現這是一場連環殺人案的刑警姜泰柱，從首爾被下調回故鄉「康盛」後，為了找回警察榮譽，他全力追查當地的連環殺人案。雖然痛恨學生時代曾霸凌自己的車恃穎，但為了將真兇緝捕歸案，他不得不與對方合作。
車恃穎（李熙俊 飾）
李熙俊飾演為了目的不擇手段的檢察官車恃穎，他主導備受關注的康盛連環殺人案調查，個性精明且帶有野心，試圖將這起轟動全國的案件作為踏入政界的跳板，因此與姜泰柱結盟。
徐志媛（郭善英 飾）
郭善英飾演充滿正義感的康盛日報記者徐志媛，她擁有身為記者應有的使命感與堅定信念，認為必須記錄並揭露事件真相，在背後密切關注警方與檢方的動向。
李起範（宋建熙 飾）–原型：第5起案件嫌疑人金某
宋建熙飾演無辜被誤認為真兇的被害人之一李起範，在車恃穎的命令下，遭到警方嚴刑拷打，雖然最終獲得清白，但因傷勢過度嚴重，未及時送醫治療，而在出獄當天死亡。
李起宦／李俑遇（丁文晟 飾）–原型：真兇李春在
丁文晟飾演溫和的書店老闆李起宦，也是李起範的哥哥，與姜泰柱及徐志媛的好朋友。他眼睜睜看著弟弟無辜被捕入獄，還受到嚴刑拷打致死，但也沒有承認自己真兇的身分。
林錫萬（白承煥 飾）–原型：尹城汝
白承煥飾演在五金店當修理工，患有先天性小兒麻痺症的林錫萬，他被抓進監獄遭到嚴刑拷打後，不得不被迫認罪，最終坐了30年的冤獄，直到真兇在30年後自白，才洗刷冤屈。
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《稻草人》在2026年4月20日開播後，已於5月26日結局，全劇共12集，可在friDay影音觀看。
被害者死亡人數高達14人 最小僅13歲
「華城連環殺人案」發生在1986～1994年的華城與清洲，兇手多在深夜埋伏於農田間的偏僻小徑、草叢或排水溝附近，搜尋落單女性，將其強暴後，使用被害者的絲襪、內衣等衣物綑綁手腳並勒死，並將屍體棄置於荒郊野外或農田，共殺害了14名女性，年齡層從13歲到71歲都有，範圍非常廣，僅一人被強姦後成功逃脫。其中13歲被害人下體被塞入圓珠筆、叉子和湯匙等物品，69歲被害人則被塞入襪子。當年警方動員超過200萬人進行搜查，調查了近2萬名嫌疑人，始終未能抓到真兇。
李春在犯的案不只10起？8歲女童至今未被找到
然而，李春在被抓到後，先是否認犯案，之後被攻破心防，寫下紙條「殺人12+2、強姦19、未遂15」，意思是12起案件在華城附近，2起則在清州，共坦白犯下了另外5起未公開姦殺案及性侵30多人。2020年7月，韓國警方也宣布調查結果，確認加上華城連環殺人案，李春在共犯下23起犯行、殺害14人。其中也包含了一名8歲女童，該名女童在放學途中失蹤，當時因未尋獲遺體而長期被列為「失蹤案件」。李春在向警方坦承，他當時為了滿足性慾而對該名女童進行性侵並將其殺害，但屍體則至今都尚未被找到。
警方嚴刑拷問 他無辜坐了20年冤獄
在龐大的壓力下，警方還多次屈打成招，製造了震驚社會的「第8起案件冤獄」。由於這起案件與其他的不同，是在被害人臥室中犯案，因此被認為是「模仿犯罪」，導致無辜男子尹城汝坐了19年6個月的牢後獲釋，在李春在於2019年坦承犯案後，法院才在2020年為尹城汝洗刷冤屈，他獲賠25億1700萬韓幣（約台幣5千235萬元）。而李春在則因案件在2006年已超過當時韓國法律的追訴時效，所以最終並未因華城連環殺人案而受到任何新的法律制裁。
不過在第8起案件被確認為冤獄後，警方也開始調查當年是否執法不當，不料當時負責該案的刑警朴某，竟在2019年12月被發現於京畿道水原市一間旅館內自殺身亡，更是讓外界猜測有陰謀論。
警方拷問致死 嫌疑人精神崩潰自殺
除了無辜坐牢的尹城汝外，其實當年因警方嚴刑拷問下的被害人非常多，第5起案件的金某，在遭到警方非法拘留與嚴刑拷打後，因拷問的嚴重後遺症而在偵訊過程中死亡。第7起案件的嫌疑人朴某，在歷經殘酷拷問被釋放後，最終因精神崩潰而在父親墓旁上吊自殺，據悉至少有4人曾遭受過警方的暴力拷問。
真兇出身於農村家庭 因姦殺妻子妹妹入獄
真兇李春在於1963年1月31日出生在韓國京畿道華城郡的一個農村家庭，家中排行老大，有一名弟弟在他小時候不慎溺水身亡。而李春在之所以停止犯案，並不是因為知錯，而是於1994年因性侵殺害妻子的妹妹，遭判無期徒刑。他在釜山監獄服刑多年後，韓國警方於2019年重啟調查，隨著DNA鑑定技術的提升，國立科學搜查研究院重新檢測1980年代保存的案發現場證物，並在第5、7、9起案件的證物中，提取到的DNA與正在服刑的李春在完全吻合，才破了這個時隔30年的懸案。
《稻草人》必看亮點
破案後首次翻拍 《信號》、《隧道》都曾拍過
「華城連環殺人案」在破案前曾為了找真犯，被多部影視翻拍，第一部就是在2003年由奉俊昊執導、宋康昊主演的《殺人回憶》，電影精準刻畫了辦案人員如何在絕望與執念中，將自己推向製造冤案的深淵，諷刺當時體制下的無能。其中，該片結尾宋康昊凝視著當年案發下水道的畫面，更是呼應了片名《殺人回憶》，成為影史最著名的鏡頭之一。除了《殺人回憶》外，《岬童夷》、《Signal信號》、《隧道》等劇都曾翻拍，《岬童夷》與《隧道》更是用該案件貫穿整部劇。
而這次的《稻草人》則是破案後首次翻拍，比起之前電影與電視劇都以推測手法，猜測犯人身分、做案方式等細節，甚至一直都誤以為第8起案件是模仿犯所為。然而，這次劇情是取自兇手自白後的內容，雖然還是還是有加入虛構劇情，但在案情方面幾乎是完整還原了當年的連環殺人案。
《稻草人》劇名意義曝光 暗諷當時體制
《稻草人》的劇名雖然在劇中是形容真凶假扮成稻草人，來殺害經過附近的女性，但事實上，這個劇名真正的意義是在暗諷當時的社會體制。意旨許多掌握權力或本應找出真相的人，在時代壓力與體制下只能選擇沉默或草率結案，如同毫無實權、只能眼睜睜看著悲劇發生的「稻草人」。除此之外，更是指出那些被當作兇手入獄的無辜者，不過是體制為了平息眾怒而隨意推出來的「稻草人」。
真兇血型不吻合？真實案件也因此逃過一劫
在《稻草人》劇中，其實飾演男主角的朴海秀有一度懷疑真犯是不是李起宦，但最終因為血型不符，而沒有繼續追查。但其實真實案件也是一樣，真兇李春在為O型血，但當年警方檢驗犯人遺留的體液後，可能因血液樣本有交互污染，而錯誤推斷兇手為B型血，加上李春在當時沒有任何不良背景，因此讓當時已被警方列為嫌疑人的他逃過一劫。
他無辜被關20年 竟是真兇還他清白
在1998年發生的第8起案件中，一名13歲女學生在家中遭性侵殺害，當時警方在缺乏確鑿證據下，透過嚴刑逼供迫使患有小兒麻痺的尹城汝認罪，導致他被判處無期徒刑，之後減刑並於2009年假釋，無辜被關了20年，直到2019年李春在被發現是真兇後，坦承第8起案件也是自己所為，韓國法院才正式於2020年底宣告尹成汝無罪，還他清白。
但最可惡的是，當時遭控以電擊、毆打及剝奪睡眠等極端酷刑的檢警相關人員，並未全數認罪，雖然韓國警方正式立案調查並確認了非法逼供事實，但涉案人員多數以「年代久遠、記憶模糊」，或否認部分重罪指控來應對調查，並未表現出澈底的認罪態度。由於案件年代久遠，許多涉及濫權、偽造文書等罪行的追訴時效已經期滿，導致相關涉案人員最終也難以受到應有的法律制裁。
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