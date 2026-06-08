遊戲橘子旗下《新楓之谷》將於6月24日迎來「CROWN」夏季改版！經典職業「凱內西斯」與「狂豹獵人」全方位Remaster，同時解鎖「燦爛的凶星」等三大全新BOSS。更在改版正式登場前，6月10日至23日搶先引爆「CROWN倒數活動」，每日簽到就送多項強力道具。為回饋玩家，官方即將推出限定的「楓之谷收藏卡」，特別加碼收錄14款海外獨家卡牌，神級福利與榮耀王冠準備就緒，就等冒險者齊聚戰場。
夏季改版倒數來襲！限時福利與專屬序號大放送
自6月10日至23日起啟動「CROWN倒數活動」，期間完成每日簽到，即可獲得「VIP桑那使用券」、「超越成長的秘藥」與CROWN強大能力加持，改版後再領加碼好禮！此外，即日起輸入專屬序號「CROWNTOYOU」即贈「迷你泰里寵物」、「靈魂艾爾達／碎片交換券（1000個）」等好禮，更首度破天荒發送「HEXA強化核心30等級卷軸」與「CROWN時裝選擇券」，讓所有人都能瞬間拉滿角色強度、享受培育角色的樂趣。
雙職業Remaster、強力BOSS降臨
本次「CROWN」版本核心亮點，首推「凱內西斯」與「狂豹獵人」Remaster！超能力者「凱內西斯」全面移除心靈點數（PP）限制、優化技能銜接；「狂豹獵人」則大幅強化與美洲豹的協作打擊感。隨著劇情邁入新篇章，隱藏在黑暗大海神殿深處的Lv.280「燦爛的凶星」BOSS，與全新地圖「基爾德拉」的Lv.295強力BOSS「尤比太」將接力降臨，考驗玩家的極限實力。
「挑戰者S3伺服器」降臨！「EXPlode：TRIO」跨服多角培育全速啟動
新世代冒險全面加速！「挑戰者伺服器S3」攜手多套養成系統強勢登場。玩家在專屬伺服器中，除了享有1.5倍經驗與傷害加成BUFF、能挑戰限定BOSS「時間的流浪者——凱伊」外，更可透過「究極燃燒BEYOND」將單一角色快速養成至Lv.270；搭配「EXPlode：TRIO」還能跨服多角色並行培養系統，同步衝刺至Lv.260。此外，全新六轉共用技能「靈魂赫卡忒」也將正式解禁，全面翻新戰鬥體驗。
喚醒青春記憶！《新楓之谷：經典版》7月1日開啟事前預約
驚喜不只線上改版！官方於日前舉辦的「SUMMER SHOWCASE：CROWN」中，更重磅宣布：《新楓之谷：經典版》將以「回憶經典，正式回歸」為主軸，震撼開服！ 並於7月1日正式開啟事前預約，邀請所有玩家再次回到冒險的起點，重新喚起青春記憶。
官方改版網站：https://maplestory-event.beanfun.com/Event/E20260606/Index
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自6月10日至23日起啟動「CROWN倒數活動」，期間完成每日簽到，即可獲得「VIP桑那使用券」、「超越成長的秘藥」與CROWN強大能力加持，改版後再領加碼好禮！此外，即日起輸入專屬序號「CROWNTOYOU」即贈「迷你泰里寵物」、「靈魂艾爾達／碎片交換券（1000個）」等好禮，更首度破天荒發送「HEXA強化核心30等級卷軸」與「CROWN時裝選擇券」，讓所有人都能瞬間拉滿角色強度、享受培育角色的樂趣。
本次「CROWN」版本核心亮點，首推「凱內西斯」與「狂豹獵人」Remaster！超能力者「凱內西斯」全面移除心靈點數（PP）限制、優化技能銜接；「狂豹獵人」則大幅強化與美洲豹的協作打擊感。隨著劇情邁入新篇章，隱藏在黑暗大海神殿深處的Lv.280「燦爛的凶星」BOSS，與全新地圖「基爾德拉」的Lv.295強力BOSS「尤比太」將接力降臨，考驗玩家的極限實力。
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驚喜不只線上改版！官方於日前舉辦的「SUMMER SHOWCASE：CROWN」中，更重磅宣布：《新楓之谷：經典版》將以「回憶經典，正式回歸」為主軸，震撼開服！ 並於7月1日正式開啟事前預約，邀請所有玩家再次回到冒險的起點，重新喚起青春記憶。