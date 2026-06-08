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松坂大輔今（8）日來台擔任玉山盃青棒錦標賽特別來賓，談到過往與中華隊多次對決，松坂大輔回憶起1995年IBAF世界青少棒錦標賽敗給中華隊時，是生涯在國際賽的第一敗，當時他就誓言永遠不想再輸給台灣，「那次真的很懊悔、很不甘心，從那之後我就沒有輸給台灣過了！」談到對中華隊印象，松坂大輔坦言，進入職業後對上中華隊，震撼度沒有當時學生時期那麼高。1995年，15歲的松坂大輔首度入選日本國家隊，參與在巴西舉辦的第6屆IBAF世界青少棒錦標賽，結果八強賽被中華隊16：11擊敗，松坂大輔國際賽首敗就是台灣所貢獻，當時他誓言未來再對上台灣絕對不會再輸球。稍早被問及此事，松坂大輔露出笑容證實，隨後回憶道，「第一次遇到中華隊是輸球嘛，所以我就說，下次再碰到中華隊絕對不想輸。結果我運氣還不錯，從那之後，後來碰到中華隊都沒有再輸過了。」松坂大輔笑說，「因為那場輸球真的很懊惱、很不甘心。所以從此下定決心，不要再輸給台灣。」雖然在亞錦賽、經典賽都曾成為台灣的惡夢，甚至被封為台灣殺手，但松坂大輔私底下其實相當喜歡台灣，覺得台灣什麼美食都很好吃，「我真的很喜歡台灣，吃過一次小籠包、燒賣、火鍋也吃了，每一樣東西都好好吃。」松坂大輔也以球評身分，聊到對台灣棒球的印象，以及未來該如何追趕上美日，松坂大輔稱讚，「台灣絕對有實力可以達成這個條件，國中碰到中華隊的時候，真的讓我非常震撼，第一次見識到台灣選手有這麼強的實力。」松坂大輔也說，就像是世界棒球12強，中華隊冠軍賽扳倒日本一樣，「關鍵就在於說，國際賽該去思考，要怎麼樣才能夠贏球。基本上台灣各項條件都有了，是可以追趕上美日的。尤其是台灣的投手，水準真的非常高，也是台灣最大的優勢。」但松坂大輔也坦言，從學生時期到進入職業後再跟中華隊交手，震撼度跟當初有不小落差，「當我進入職棒後，在國際賽跟中華隊比賽時，感受到的震撼感，沒有像高中、國中的時候來得那麼強烈。」松坂大輔直言，或許這就是中華隊未來的課題，「該如何讓對手感受到，你們是一個非常強大的球隊、展現出震撼力。」