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高金素梅：救命防疫義舉竟成為被起訴依據

無黨籍立委高金素梅因涉詐領人頭助理費案、利用台灣原住民多族群文化交流協會詐領補助款、發放陸製快篩試劑違反《醫療器材管理法》等案發動搜索、約談，今（8）日偵查終結，依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物、《醫療器材管理法》意圖供應未經核准擅自輸入醫療器材等罪嫌起訴。檢調單位2月10日曾發動大規模搜索，清查高金素梅住處及立法院辦公室等三十處據點，並約談多位相關人員，高金素梅當時獲檢方諭令100萬元交保。北檢依違反《貪污治罪條例》等罪，起訴高金素梅與其弟、妹、助理等共26人，其中高金素梅遭到求刑12年6月，高金助理、藝人Matzka岳父張俊傑則遭求刑16年。高金素梅臉書發文表示，對於起訴書中所提到的「部落行銷」和「梅園文創」的部分，她強調，她沒有成立公司，也沒有出資，這兩項事業都是一群長年來熱愛原住民族文化的朋友們，為了部落的經濟產業、小農推廣、手工藝品推銷以及在地就業的需求，所搭建起來的平台，並非為了特定目的成立的。這個平台協助了部落的婦女、小農和年輕人的就業，這些攸關族人生計的議題，一直都是她和她的團隊助理露子、怡君和智葟主任長年來關注的工作。對於助理們因案而疲於奔命，她感到不捨，為他們抱屈，並且為他們「不忘初衷」的堅持，感到榮幸，謝謝你們。高金素梅指出，「至於新冠快篩的問題，大家想必都還記得當年疫苗和快篩都兩缺的緊急情況吧！那個時候，不但人民恐慌，缺乏資源的原住民部落情況更是嚴峻！當他們紛紛打電話來緊急求助的時候，身為一個立法委員難道可以視而不見? 見死不救嗎?」高金素梅表示，為了緊急解決這樣的危機，她在網路上呼籲各界能捐贈口罩和快篩給部落，也謝謝各界溫暖地捐贈和支援，讓原住民部落得到了及時的守護。當年要到各部落甚至於疫區去發放快篩其實是非常辛苦的，由於缺少防護衣，各地方的議員夥伴和我的助理團隊們必須要穿上雨衣、雨鞋，戴上三層口罩，挨家挨戶地去部落、文健站、學校、教會、消防隊、照護機構發放快篩試劑，發放對象不限於身分及年齡。「我無法理解：為什麼五年前救命防疫的人民義舉，現在竟然會成為被起訴的依據呢？」各位議員夥伴和助理們，你們被搜索和約談，非常不公平的，「我相信天道酬勤，公道自在人心！你們無私的奉獻大家都有看到，部落都會記得！」高金素梅說，從2月10號到今天，雖然她經常感到身心俱疲，但總會有很多認識和不認識的朋友為我打氣，給了她很大的力量，謝謝你們的鼓勵！也謝謝我團隊裡的每一位夥伴在這段時間以來頂住壓力，堅定地繼續在崗位上認真工作。經歷這番波折之後，她更加確信：「我們真的就是風雨與共的一家人！ 此外，我還要謝謝熱心協助我們的律師們，始終關心我的族人朋友們。有你們的扶持和鼓勵，我將一如既往地繼續捍衛原住民族的權利，持續監督政府施政，看緊人民的荷包，保衛和平！ 黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！」