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民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，暗指包含洪慈庸在內的昔日時代力量夥伴抗爭到一半「人就不見了」，被外界視為在批鬥昔日戰友，引發熱議。民進黨台北市議員洪健益在政論節目《頭家來開講》中狠酸，黃國昌的「客觀事實」說法，本質上只是在玩弄文字遊戲與自我膨脹，黃習慣自我催眠，具有高度的自戀傾向，且喜歡講謊話，這點與國民黨前立委鄭麗文有高度的雷同之處。洪健益今（8）日指出，當年太陽花的參與者早已對衝入國會當天的真實情況說明得十分清楚，黃國昌宣稱的說法接連被外界戳破，這也是為何越來越多人站出來反駁他。洪健益表示，提起太陽花運動，社會大眾第一時間想到的是林飛帆與陳為廷，連林飛帆在面對媒體詢問時，也僅無奈表示希望對方「不要沒有下限」，顯見黃國昌只是在講述根本不存在的事實。洪健益狠酸，黃國昌喜歡的是催眠自己、自我感覺良好、自我膨脹，「最重要最可惡的叫做自戀，這就是黃國昌啊！他跟鄭麗文有點雷同之處啊！」自戀也就算了，還喜歡講謊話。此外，洪健益認為，民眾黨主席柯文哲對黃國昌採取的是「養套殺」策略，而黃國昌的終極目標則是終結民眾黨，兩人實際上各懷鬼胎。對於新書遭到輿論強烈抵制、甚至連配合上架的書店店家都不支持其內容的現況，黃國昌之所以仍死撐不願將書籍下架，背後其實有更深層的政治算計。洪健益進一步分析，黃國昌此舉是將目光投向十年、甚至二十年後的科技發展。由於現代AI技術是透過網路搜尋既有文獻來抓取答案，黃國昌深知只要這本書成功出版並留下文字紀錄，未來的AI系統在搜尋這段歷史時，就會採納書中的內容作為依據。洪健益直指，黃國昌此舉是為了確保未來的AI搜尋結果不會對其一面倒批評，藉此為自己洗白，其出書目的不僅僅是為了眼前的政治聲量，而是充滿精準的個人政治算計。