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美伊衝突僵局持續未解，加上市場對美國聯準會（Fed）維持高利率，甚至升息預期再度升溫，激勵美元指數與美債殖利率走揚，同時油價維持高檔加劇通膨疑慮，利差優勢使資金轉往美元避險，導致國際黃金價格震盪走低，今（8）日更跌破4300美元，一度下探4268美元。展望後市，市場聚焦中東局勢與美國即將公布消費者物價指數（CPI）通膨數據，銀行預期，若美伊衝突惡化或美國消費者物價指數（CPI）年增率高於預期，將推升美元與美債殖利率，迫使金價續探年線約4262美元尋求支撐。上週五雪梨金市以每盎司4474.87 美元開市，由於黎巴嫩真主黨拒絕停火協議，以色列也表示不會撤軍，為美伊談判增添更多變數，金價陸續跌破10日、5日均線，再度回測4430美元，惟低接買盤不弱，推動金價反彈至4460美元上方。歐美時段，投資人靜待晚間公布重要就業數據，金價先延續日間走勢於4465美元附近整理，之後美國發表5月非農就業人數大增17.2萬人，遠超市場預期，並上調前兩個月數據共計達9.3萬人，失業率4.3%則符合預期，接連數日優異的勞動力表現強化市場對美國聯準會在年內維持利率不變，甚至可能升息的預期，美元指數與美債殖利率走強，迫使金價大幅下挫，美元指數與美債殖利率走強，迫使金價大幅下挫至4310.74美元後止穩。雖然今日金價一度回升至4353美元，但隨後又回跌並跌破4300美元，一度下探4268美元，目前回到4307美元附近。展望後市，台銀表示，市場將聚焦中東局勢與美國即將公布的CPI通膨數據，若美伊衝突惡化或CPI高於預期，將推升美元與美債殖利率，迫使金價續探年線、約4262美元尋求支撐，但若地緣政治風險降溫或數據放緩，金價有望在4300美元附近止跌，展開技術性反彈挑戰短天期均線壓力的可能。此外，德國商業銀行指出，中東戰爭推升油價與通膨預期，扭轉市場對降息的樂觀看法，導致升息預期升溫，進而壓抑金價表現，使其陷入整理格局，但金市結構性多頭仍在，隨未來油價回落與利率預期修正，金價有望重啟漲勢，預估年底上看4800美元，較現價仍有上行空間。同時，央行購金、美元信任下滑與高債務壓力將提供長期支撐，2027年年底目標價仍維持5200美元。瑞銀分析，雖然伊朗戰事帶動商品市場大幅波動，但即使未來達成協議、地緣政治風險降溫，金價中長期仍具上行空間，即便短期內高利率與強勢美元壓抑金價表現，隨著地緣政治風險延續、全球財政赤字擴大、各國央行持續分散美元儲備與黃金對抗通膨等需求，中長期將支撐金價走高，瑞銀預估2026年底金價仍有機會再達到5500美元。世界黃金協會最新報告則提到，5月全球黃金ETF轉為淨流出，總持有量減少16公噸（約20億美元）至約4121公噸，為前期強勁資金流入後的修正階段，其中北美流出約11億美元，受美元走強與利率預期上升壓抑需求；亞洲流出約12億美元，動能較4月明顯轉弱；歐洲則逆勢流入約3億美元，成為唯一流入地區。 世界黃金協會指出，儘管短期資金轉向風險資產導致流出，但年初以來整體ETF仍維持約170億美元淨流入。