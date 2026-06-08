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▲松坂大輔稍早出席玉山盃青棒錦標賽開幕儀式，台灣青棒好手首次見到日本一代傳奇。（圖／記者邱曾其攝）

桃園市以平鎮高中為主體陣容，參戰第20屆玉山盃，賽會邀請日職傳奇名將松坂大輔來台勉勵小球員、還開設棒球教室，桃園市三劍客劉任右、何樺與賴謙凡接受《NOWNEWS》訪問，笑說之前都是從影片看到松坂大輔，就像電視機跑出來的人物，被問看到本人的想法，劉任右笑說，「我覺得他笑起來很可愛，很像一個小朋友！」平鎮雙保險劉任右、何樺、搭配大溪高中王牌賴謙凡，今（8）日參與第20屆玉山盃開幕儀式，首次見到大人物松坂大輔，被問到對這位日本名將的想法時，劉任右笑說就是一個怪物級投手，看到本人則認為，「笑起來的時候真的很可愛。他的身高大概到我這邊（比肩膀），差不多這樣。反正他笑起來的時候，我就覺得他很可愛。」何樺則靦腆地笑說，隊友有推薦影片給他看過，看到本人沒有太多想法。「雖然不是同一個時代的選手，可是看影片這樣傳下來，他能在那個年代，投出這樣的成績，其實很不簡單。」賴謙凡坦言，很難想像那個年代，投手每場用球數動輒150球以上，過去都是從影片看他的投球來學習，「但即便這樣，他的身體還是很健壯，我覺得他一定有一套修復的方式。」被問及是否希望投出跟松坂大輔一樣輝煌的職業時，平鎮當家左投劉任右說，「我會先把自己做好吧，然後再一步一步看看，後面的事之後再說。就是先把現在該做的做好就好。」