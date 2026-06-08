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國民黨新北市黨團今（8）日揭露新北市長選舉最新民調，結果顯示國民黨參選人李四川領先民進黨蘇巧慧6.2%，對此立委林楚茵表示，同樣是《TVBS》民調，1月李四川領先15%，不到5個月，只剩領先6.2％，認為一個連自己財產都講不清的人，「要怎麼讓市民相信他管得好、說得清新北330萬人市政？」對於國民黨新北市議會黨團委託《TVBS》進行民調，結果顯示李四川39.2%領先蘇巧慧33%。林楚茵表示，幾天前蘇巧慧陣營公布民調，李四川落後時他說那是「騙市民」。今天換他自己委託 《TVBS》進行民調並開記者會公布，這次領先了，「我們不學他那套『輸不起』的邏輯，就從民調看民調」。林楚茵說，同樣一個民調機構，李四川1月領先15%，不到5個月只剩領先6.2％，被蘇巧慧追過9個百分點。更精準的說，蘇巧慧民調持續上揚，李四川的支持度卻在近5個月內下跌7.8個百分點。林楚茵表示，李四川的買屋自籌款疑雲，還是交代不清楚，一下說股利、一下說存款，說法反覆變，這筆錢的事，新北市民等著李四川說清楚，而今天開記者會不先把「房事錢」說清楚，卻急著開記者會公布民調，只是自證了他們慌了、急了，因為民調被蘇巧慧持續急起直追。最後林楚茵說，一個連自己財產都講不清的人，「要怎麼讓市民相信他管得好、說得清新北330萬人市政？」