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美股上週五暴跌，台北股市今（8）日也難逃資金逃殺的命運，開盤指數一度崩跌超過2600點，直接刷新台股歷史上單日最大跌點紀錄，也讓不少投資人、高槓桿融資族群一片哀嚎。專家今（8）日分析，今日大盤下跌還是有作手護盤，這個盤「無虞」，這波讓許多不安定籌碼洗出去，接下來大盤過前高46552點，是有機會的。啟發投顧分析師郭憲政今日接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時分析，如果憑藉技術線型、量價關係，以及主力作手的心態來看，這種急跌不是轉空盤，盤跌才是轉空盤，「因為跌得讓你不知不覺，這種急跌是讓你盤在地板上，因為散戶每個都怕到了。」他指出，美股大跌，台指期夜盤也跌了3000多點，台股一開盤一定會有斷頭賣壓，很多斷頭賣壓出現，主力作手就一定會入場去買，比如，今年台股一開盤有高達9成的股票都跌停板，也就是高達千家公司跌停，但收盤上市公司跌停板從千家迅速收斂剩下40幾家，代表低檔還是有護盤力道，也就是主力作手會進來買，散戶會逃。因此，台股崩跌的狀況不會持續太久，最快就是再持續三天，郭憲政表示，如果觀察月線，大盤也轉空，月線必須跌破三天，也就是來到五月份低點39228點，台股現在在42305點，代表現在開始要再跌4274點，才會跌破五月月線低點。但他認為，這樣的可能性不大，因為今天台股一開盤，跌2000多點之後，收盤轉為跌1500多點，代表有人在護盤，「這個盤再跌下去都有作手在賣，所以要跌破四萬點是有困難的」，大盤應該無虞。郭憲政預期，大盤下跌先前已經跌過兩天，今天跌第三天，如果用費氏係數估算，最多跌五天，最快的話再跌三天，也極有可能明天就開始反彈，他建議，投資人不應該殺低。總總跡象來看，已經有人在低檔做護盤，從上週四開始跌，量都是縮的，上週四成交量1.2兆元、上週五1.2兆元，今天成交量1.1兆元。郭憲政直言，「現在是散戶自己嚇自己」，如果近期這種跌法散戶都被砍掉，也意味著「不安定籌碼也被洗掉」，也更有利主力作手脫價，所以不排除清洗這些不安定籌碼後，會再做一個V型反轉，指數接下來過前高46552點，都很有可能，「過前高的機會非常大，因為清洗已經洗三天了。」