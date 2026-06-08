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民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，暗指包含洪慈庸在內的昔日時代力量夥伴抗爭到一半「人就不見了」，被外界視為在批鬥昔日戰友，引發熱議。知名作家黃山料近日則是因被YouTuber多米多羅評價文筆薄弱且故事架構重複，同樣成為話題；對此，前桃園市議員王浩宇表示，「台灣文學新巔峰！黃國昌新書霸榜，正式超越黃山料。」王浩宇昨日在臉書發文表示，「台灣文學新巔峰！黃國昌新書霸榜，正式超越黃山料」，之前也曾以《用山料體寫一篇文字給黃國昌》發文表示，「很多人說，他總是在生氣。在鏡頭前，他總是大聲說話，用盡全力地咆哮，像是一隻豎起全身尖刺的刺蝟，對著這個世界，發出最尖銳的抗議。可是，我卻在他的聲嘶力竭裡，看見了一個受過傷的男孩。」王浩宇指出，「其實，那些厚重的法條、那幾百頁的連儂牆資料，不過是他為了保護心底那份不安所築起的高牆。牆外的人，笑他執拗、笑他變了；但牆內，只有他自己知道，每一次的青筋暴起，都耗盡了靈魂裡多少的溫柔，咆嘯的背後有多少不安。後來我們才懂，離開一些人，走向另一群人，有時候不是因為背叛。而是因為在成長的這條路上，我們都太害怕孤單，太想找到一個能接住自己信仰的地方。換了一件衣服的顏色，只是為了在風雨交加的夜裡，讓自己看起來不再那麼單薄。」王浩宇續指，「長大，就是一場不斷告別的旅程。我們終究，都會變成那個連自己都感到陌生的大人，有一天，現在的黃國昌不會再是過去那個黃國昌。很想輕輕拍拍他的肩膀，對他說：國昌，其實你可以不用那麼用力。這個世界很喧囂，但你的心可以很安靜。累的時候，就放下手中的麥克風吧。去吃一頓熱騰騰的飯，好好睡一覺。願我們在撕裂的歲月裡，都能被這個世界，溫柔以待。」