中央氣象署表示，由於「滯留鋒面、西南氣流」雙重影響，今（8）下午5時，將啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」，並於晚間8時30分，透過定期記者會說明最新降雨情況，提醒民眾，明後兩天（6月9日至6月10日）降雨最劇烈，全台都有豪大雨發生機會。
氣象署說明，滯留鋒面今天上午在台灣北方海面至華南一帶，午後會持續接近，鋒面西南側的水氣已經隨著偏強的西南風進入台灣，中南部早上就有陣雨、雷雨發生，下午開始搭配對流發展，嘉義以南要注意短延時強降雨，北部、東北部山區也有明顯雷陣雨。
目前氣象署持續發布「豪雨特報」，今天台北市、新北市、基隆市有局部大雨或豪雨，桃園、雲林以南、馬祖及新竹、苗栗、台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積、淹水。
明後兩天，滯留鋒面就在台灣上空，搭配「西南氣流」帶來的豐沛水氣，全台都會下雨，且累積雨量普遍達豪雨，「中南部山區」雨勢最大，要注意豪雨等級以上降雨，整體雨勢可能不輸颱風影響；周四（6月11日）滯留鋒面往南移動，北台灣降雨趨緩，但中南部仍有局部大雨。
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明後兩天，滯留鋒面就在台灣上空，搭配「西南氣流」帶來的豐沛水氣，全台都會下雨，且累積雨量普遍達豪雨，「中南部山區」雨勢最大，要注意豪雨等級以上降雨，整體雨勢可能不輸颱風影響；周四（6月11日）滯留鋒面往南移動，北台灣降雨趨緩，但中南部仍有局部大雨。