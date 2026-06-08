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黃國昌走投無路？趙曉慧：台下已經沒有人看戲

黃國昌新北選戰已出局！趙曉慧預言下場

民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，暗指包含洪慈庸在內的昔日時代力量夥伴抗爭到一半「人就不見了」，被外界視為在批鬥昔日戰友，引發熱議。作家趙曉慧指出，黃國昌最近的聲勢與聲量、民調呈現斷崖式雪崩，新北市長選舉沒他的份，黨主席如果因為年底大選慘敗而被逼宮下台，到了 2027 年，全台灣將沒有一個正式的政治職務屬於黃國昌，「政治流浪漢」或許就是黃國昌的終局。趙曉慧今（8）日在臉書發文表示，黃國昌最近的聲勢與聲量、民調呈現斷崖式雪崩，包括新書被踢館是在撒謊，但他好像是一隻鬥敗的公雞，只能挨打。一場新書發表會，場面冷清，與黃國昌昔日的超高人氣，真的是鮮明又殘酷的對比。往日，他總是透過「揭弊民進黨」維繫自己正義之神的形象，騙取中間選民或第三勢力選民，「怎麼最近沒用這一套老招了？原因很簡單，因為邊際效應已經歸零，甚至變成了迴力鏢。」趙曉慧指出，民代路線只要破壞、只要揭弊、只要把對手罵到體無完膚，就能拿到深色基本盤的選票。但縣市長的首長路線，選民要看的是「你能為我們這座城市帶來什麼？」是產業、交通、還是托育政策？如果黃國昌到現在還在每天開記者會咆哮民進黨的弊案，選民會問：「所以你當選，能解決塞車問題嗎？」當他試圖收斂咆哮、推出「新書」想要包裝自己有深度、有治理能力時，反而因為過去的誠信瑕疵被當場踢館、揭穿謊言。這就造成他「走投無路」的困境，選民已經厭倦他的揭弊老套，但又不能信任他有能力做好市政建設，無論黃國昌做什麼，台下已經沒有人看戲。趙曉慧續指，過去黃國昌能騙取中間選民與第三勢力，靠的是他背後那面「超越藍綠、獨立客觀」的旗幟。隨著他加入民眾黨、在國會與國民黨高度綁定（甚至被戲稱為傅崐萁小弟），他再出來指控民進黨時，中間選民不再認為他是「為了正義」，而是認為他是「為了藍白合的政治利益」在做政治打擊。趙曉慧直言，在弊案上，黃國昌是典型的「雙標」，當面對柯文哲案的貪腐指控時，他選擇「尊柯、閃躲、司法迫害」的論述，這徹底摧毀了他過去建立的「弊案零容忍」人設。當你自己的神殿都在崩塌，你再去指責別人的屋頂漏水，就完全失去了道德正當性。現在的黃國昌，沒有自己的主戰場，更沒有自己的C位，只能當個老二，等候別人差遣。趙曉慧表示，新北市的選戰，黃國昌已經出局，只能幫李四川抬轎，李四川甚至婉拒他進入競選團隊；至於原本外界一度點名的2028「文昌配」（與鄭麗文搭檔），現在取而代之的是「鄭盧配」或「盧鄭配」，完全沒有黃國昌可以立足的餘地。趙曉慧指出，外部環境黃國昌沒有舞台了，只剩下民眾黨自己內部的政治舞台，當一個陽春黨主席，如果黨主席在2026縣市長基層選舉輔選有功，黃國昌的位子還能坐得比較穩，但現在看不到樂觀的理由。黃國昌為了在黨內建立自己的「昌派」，他的人馬在全台各縣市搶奪議員提名資源。這種自私自利的難看吃相，引發好幾次的退黨潮。趙曉慧認為，今年年底的九合一大選，如果民眾黨的議員席次慘不忍睹、縣市長全軍覆沒，這筆帳100%會算在現任黨主席黃國昌頭上。支持者會憤怒地認為：他不但沒有力挽狂瀾，反而親手把柯文哲留下的家底給敗光了。趙曉慧表示，民眾黨的立委兩年條款他履行了，新北市長選舉沒他的份，黨主席如果因為年底大選慘敗而被逼宮下台，到了 2027 年，全台灣將沒有一個正式的政治職務屬於黃國昌。一個昔日只要一咆哮全台灣都要聽他講話的「戰神」，最後卻落得在各縣市流浪、被大黨排除、被黨內看作奪權酷吏的下場。「政治流浪漢」，或許就是黃國昌的終局。