我是廣告 請繼續往下閱讀

士林時雨量破 64 毫米！外雙溪操場驚變大型蓄水池

▲台灣今（8）日受到滯留鋒面及西南氣流的雙重夾擊，全台各地都出現了驚人雨勢，下午 1 點開始，一波猛烈的大雷雨狂轟雙北。（圖／中央氣象署）

台灣今（8）日受到滯留鋒面及西南氣流的雙重夾擊，全台各地都出現了驚人雨勢。下午 1 點開始，一波猛烈的大雷雨狂轟雙北地區，經濟部水利署也將多個行政區列入淹水警戒範圍。這波暴雨狂炸，也有東吳大學學生紛紛從高樓層拍下外雙溪校區的慘況，只見校園內幾乎汪洋一片，經典的「東吳水師」景象再度重現，也讓不少畢業的學長姐直呼，學弟妹們這下真得「開船上學」了。今天雙北的通勤族真的全身都濕透了！特別是士林區的時雨量一度突破 64 毫米，瞬間宣洩不及的雨水迅速灌滿低窪地區。在社群平台 Threads 上，有東吳學生上傳了外雙溪校區的第一手災情畫面，苦笑表示：。從影片中可以清晰看到，校區內的操場已經徹底變成了一片汪洋，雖然跑道尚未被完全淹沒，但大量積水已經讓路過的車輛只能在水中驚險涉水而過，畫面看起來既驚險又無奈。這段「水上校園」的影片曝光後，立刻釣出大批東吳大學的畢業校友現身回應。大家紛紛幽默留言調侃「東吳水師，三分天下」、「這才是我們熟悉的外雙溪水上樂園」、「東吳真的是水樂園天花板」，也有畢業多年的學長感嘆，想當初在學校看到這種淹到變成汪洋的景象，也已是好幾年前的事了，沒想到如今歷史再度重演。事實上，過去東吳大學曾數次在大雨時淹水，而2017年更出現慘烈災情，因此被許多學生、校友戲稱為「東吳水師」，拿三國時代吳國(東吳)最精銳的水軍部隊，幽默方式來自嘲在校內常常遭遇淹水的情境。中央氣象署宣布，今天將於下午5時起啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，尤其週二、三受西南氣流影響，慎防強降雨等劇烈天氣現象。