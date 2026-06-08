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美股上週五暴跌，費半指數重挫10.26%，台指期盤後大跌3006點，為史上最大跌點，台股今（8）日也慘摔，盤中一度重挫2694.08點，跌近2700點，創史上盤中最大跌點，也引發市場再度對AI存泡沫疑慮，一波恐慌再起。對此，有立法院「股后」、持有市值破億股票的國民黨立委王鴻薇呼籲，大家要穩定投資，不要影響到今天上班的心情。受到美股上週五盤勢拖累影響，投資者紛紛拋售最熱門的人工智慧相關股票，擔心牛市行情走得太遠太快，加上伊朗新的攻擊行動，推高了油價，以及升息預期升溫等因素，台股今天開盤狂殺超過2600點，台光電一度大跌355元來到4530元，台積電重挫135元來到2230元，聯電大跌12.5元來到119元。對此，王鴻薇上午在立法院受訪時表示，從上週美股大跌，今天一開盤亞股也是全盤皆墨，韓國甚至一開盤就出現熔斷，今天很多股民可能心情受影響，但自己不會受影響；王也呼籲，對大部分人來說，「我們還是應該穩定做投資，千萬不要去影響你今天上班心情」。