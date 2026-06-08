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美伊戰爭造成能源價格飆漲，進而推升通膨，市場對美國聯準會（Fed）升息預期升溫，激勵美元指數及美債殖利率走揚。不過，外匯專家李其展今（8）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時預估，歐洲央行本周四應該就會升息，日本央行下周也可能跟，而美國最快可能10月才會升息，台灣央行升息機率低。歐洲央行過去一段時間都維持借貸成本不變，主因歐元區物價漲幅大致在可控制範圍內，但在美國與以色列對伊朗發動戰爭，伊朗報復性封鎖荷莫茲海峽，導致全球能源價格大漲，進一步推升通膨。歐元區21國5月消費者物價指數（CPI）年增率漲來到3.2%，已高於歐洲央行的2%目標。也因此，李其展預期，歐洲央行周四利率決策會議可能就會預防性升息，先調升利率1碼，而日本央行也將於6月15日至16日召開金融政策決策會議，預估日本央行也可能升息，主要也是日本核心通膨有慢慢往上爬，因此先發制人，避免通膨失控。至於美國聯準會及台灣央行6月18日也將公布利率決策，李其展表示，美國聯準會有機會提早到10月升息，但如果市場沒有太大變化，目前升息機率最高還是在12月，而台灣央行不太可能在6月就升息，直接升息機率滿低，但可能會有一些通膨提高的暗示。不過，以目前金控預期來看，中信金預估，台灣央行最快6月可能升息半碼，年底前再升息半碼，其他金控在法說會多數認為，央行會維持利率不變，甚至利率會一路凍到年底。